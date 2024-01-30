ARDAHAN'dan dün gece en düşük hava sıcaklığı -25,4 olarak ölçülürken Çıldır ilçesinde ise termometreler -32 dereceyi gösterdi. Çıldır, Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu.

Ardahan'da hafta sonu yaşanan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Dün gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 32 derece ile Çıldır ilçesinde ölçüldü. Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Çıldır Gölü'nün de bulunduğu ilçede Sibirya soğuklarını aratmayan görüntüler yaşanıyor. Çıldır'ın ardından Hanak sıfırın altında 30.4 derece ile kentin en soğuk ikinci ilçesi oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 25,4 derece ölçüldüğü Ardahan'da ağaçlar kırağı ile kaplandı. Soğuk sebebiyle araçların yakıtları dondu. Araçları donan vatandaşlar araçlarını çalıştırmak için saatlerce uğraş verdi. İnsanların yüzlerinin bile kırağı tuttuğu Ardahan'da çatılarda uzun sarkıtlar oluştu. Meteoroloji verilerine göre Ardahan kent merkezi ve ilçelerde ölçülen en düşük sıcaklıklar şöyle oldu Ardahan merkez -25.4, Çıldır -32, Hanak -30.4, Göle -26.8, Damal -22, Posof -15.5.