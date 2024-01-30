 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çıldır, Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Çıldır, Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu

Ardahan'da dün gece en düşük hava sıcaklığı -25,4 olarak ölçülürken Çıldır ilçesinde ise termometreler -32 dereceyi gösterdi. Çıldır, Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Çıldır Gölü'nün de bulunduğu ilçede Sibirya soğuklarını aratmayan görüntüler yaşanıyor. Ardahan'da ağaçlar kırağı ile kaplandı, araçların yakıtları dondu ve insanların yüzleri kırağı tuttu. Çatılarda uzun sarkıtlar oluştu.

30.01.2024 - 15:12,
Abone Ol

ARDAHAN'dan dün gece en düşük hava sıcaklığı -25,4 olarak ölçülürken Çıldır ilçesinde ise termometreler -32 dereceyi gösterdi. Çıldır, Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu.

Ardahan'da hafta sonu yaşanan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Dün gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 32 derece ile Çıldır ilçesinde ölçüldü. Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Çıldır Gölü'nün de bulunduğu ilçede Sibirya soğuklarını aratmayan görüntüler yaşanıyor. Çıldır'ın ardından Hanak sıfırın altında 30.4 derece ile kentin en soğuk ikinci ilçesi oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 25,4 derece ölçüldüğü Ardahan'da ağaçlar kırağı ile kaplandı. Soğuk sebebiyle araçların yakıtları dondu. Araçları donan vatandaşlar araçlarını çalıştırmak için saatlerce uğraş verdi. İnsanların yüzlerinin bile kırağı tuttuğu Ardahan'da çatılarda uzun sarkıtlar oluştu. Meteoroloji verilerine göre Ardahan kent merkezi ve ilçelerde ölçülen en düşük sıcaklıklar şöyle oldu Ardahan merkez -25.4, Çıldır -32, Hanak -30.4, Göle -26.8, Damal -22, Posof -15.5.

Çıldır, Türkiye\'nin en soğuk yerleşim birimi oldu
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Ardahan, Türkiye, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çıldır, Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu - Son Dakika


16:36
Başak Demirtaş'tan İBB adaylığı için resmi başvuru geldi Başak Demirtaş'tan İBB adaylığı için resmi başvuru geldi
16:15
Ordu'da tepki çeken görüntü: Seçim afişleri çevre kirliliğine yol açtı Ordu'da tepki çeken görüntü: Seçim afişleri çevre kirliliğine yol açtı
15:40
İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu
15:31
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli
15:29
İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu
15:25
Arda Güler antrenmanda Modric'i çılgına çevirdi Arda Güler antrenmanda Modric'i çılgına çevirdi
15:15
2. kattan atlamak isteyen kadın son anda kurtarıldı 2. kattan atlamak isteyen kadın son anda kurtarıldı
15:14
Kadını masada başkalarıyla gördü, gazinoda dehşet saçtı Kadını masada başkalarıyla gördü, gazinoda dehşet saçtı

Son Dakika
16:36 Başak Demirtaş'tan İBB adaylığı için resmi başvuru geldi
16:15 Ordu'da Yerel Seçimler İçin Asılan Pankartlar Çevre Kirliliğine Yol Açtı
15:40 İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu
15:31 ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli
15:29 İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu
15:25 Arda Güler antrenmanda Modric'i çılgına çevirdi
15:15 2. kattan atlamak isteyen kadın son anda kurtarıldı
15:14 Kadını masada başkalarıyla gördü, gazinoda dehşet saçtı
15:01 53 gün evli kalan Merve Boluğur ve Mert Aydın barıştı
14:59 Bakan Fidan'dan Montrö tartışmalarına nokta: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 16:51:01. #1.12#
SON DAKİKA: Çıldır, Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement