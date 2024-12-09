Cilvegözü Gümrük Kapısı\'nda Mobil Hizmet Birimi Kuruldu

Güncel

MOBİL HİZMET BİRİMİ SINIRDA

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda Suriyelilerin ülkelerine dönüşü devam ediyor. Gönüllü geri dönüş yapacakların işlemlerinin daha hızlı yapılabilmesi için İçişleri Bakanlığı Göç Dairesi Başkanlığı'na ait mobil hizmet birimi de sınıra getirildi. İşlemler hem sınır kapısında hem de mobil hizmet biriminde yapılmaya başlandı.

VALİ MASATLI, İNCELEME YAPTI

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelip, çalışmaları takip etti. Sınırı geçen Vali Masatlı, tampon bölgede de Suriyelilerin yurtlarına dönüşünün sorunsuz sürmesi için beraberindeki heyetle incelemelerde bulunarak, "Burada bekleyenlerin, geri dönüşünü sağlıklı bir şekilde sağlamaya çalışıyoruz. Sahada inceleme yapıyoruz. Sayıyla ilgili daha sonra bir açıklamada bulunacağız" diye konuştu.