Çimento Tankeri İki Kadına Çarptı: İki Ölü - Son Dakika
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Çimento Tankeri İki Kadına Çarptı: İki Ölü

Çimento Tankeri İki Kadına Çarptı: İki Ölü

İzmir'in Dikili ilçesinde çimento tankerinin çarptığı 74 ve 76 yaşındaki iki kadın hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı, tanker şoförü gözaltına alındı.

21.01.2025 10:57  Güncelleme: 10:59
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İZMİR'in Dikili ilçesinde, çimento tankerinin çarptığı Emine Cirit (74) ve Besime Çem (76) hayatını kaybetti. Kaza bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, polis tanken tanker şoförü K.G.'yi gözaltına aldı.

Kaza, önceki gün saat 17.00 sıralarında Dikili Limanı çıkışı yakınlarında meydana geldi. K.G.'nin kullandığı 35 AH 1013 plakalı çimento tankeri, hareket ettiği sırada önünden geçmeye çalışan Emine Cirit ve Besime Çem'e çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Cirit, kaldırıldığı Dikili Devlet Hastanesi'nde Çem de Bergama Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, tanker şoförü K.G.'yi gözaltına aldı.

Öte yandan kazanın bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, yol kenarında duran tankerin önünden geçmeye çalışan iki kadına çarpıp, altına aldığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çimento Tankeri İki Kadına Çarptı: İki Ölü - Son Dakika

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