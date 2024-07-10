Çin, AB'nin Çinli şirketlere karşı uygulamalarını soruşturuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, AB'nin Çinli şirketlere karşı uygulamalarını soruşturuyor

Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) Çinli şirketlere karşı yürürlüğe koyduğu uygulamaların 'adil' olup olmadığına yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma, AB'nin güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve güvenlik ekipmanı gibi sektörlerde faaliyet gösteren Çinli şirketlere açtığı anti-sübvansiyon soruşturmasındaki uygulamaların inceleneceğini duyurdu.

10.07.2024 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) Çinli şirketlere karşı yürürlüğe koyduğu uygulamaların "adil" olup olmadığına yönelik soruşturma başlattı.

Xinhua ajansının haberine göre, Çin Makine ve Elektronik Ürünler Ticaret Odasının (CCME) talebiyle açılan soruşturmanın 10 Ocak 2025'te sonlanması planlanıyor.

Ticaret Bakanlığı, bu soruşturmayla AB'nin güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve güvenlik ekipmanı gibi sektörlerde faaliyet gösteren Çinli şirketlere açtığı anti-sübvansiyon soruşturmasındaki uygulamaların inceleneceğini duyurdu.

Soruşturma sırasında bu sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin hissedarlarından anket, duruşma ve saha çalışmaları yoluyla bilgi alınması, bu şirket ve ürünlere karşı "haksız" uygulamaların incelenmesi öngörülüyor.

AB, Çin'in şirketlerine verdiği sübvansiyonların İspanya, Yunanistan, Fransa, Romanya ve Bulgaristan'da ilgili alanlarda faaliyet gösteren şirketlerle rekabette "haksız avantaj" sağlayıp sağlamadığına dair soruşturma açmıştı. Çin ise AB'nin Çinli rüzgar türbini üreticilerine yönelik soruşturmasına karşılık AB'yi "korumacılık" ve sübvansiyon tanımını "pervasızca çarpıtmakla" suçlamıştı.

AB ayrıca Romanya'da 455 megavatlık güneş enerjisi tesisi için teklif veren iki Çinli şirkete karşı soruşturma başlatmıştı.

Öte yandan Çin, 13 Haziran'da AB'nin Çinli üreticiler hakkında yürüttüğü sübvansiyon soruşturmasının ardından ülkeden ithal edilen elektrikli araçlara getirdiği ek gümrük vergileri nedeniyle Dünya Ticaret Örgütünde (DTÖ) dava açabileceği uyarısında bulunmuştu. AB ise Çin'den ithal otomobiller hakkında yürüttüğü soruşturmanın ardından 4 Temmuz'da bu ürünlere yönelik yeni gümrük vergisini yürürlüğe sokmuştu.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği, Güneş, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, AB'nin Çinli şirketlere karşı uygulamalarını soruşturuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:29 Adnan Oktar’a verilen 8 bin yıllık ceza onandı Duruşmaya katılan Kedicik, Oktar’ı görünce kendini tutamadı Adnan Oktar'a verilen 8 bin yıllık ceza onandı! Duruşmaya katılan Kedicik, Oktar'ı görünce kendini tutamadı
14:57 4’lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı AK Parti’den açıklama var 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var
14:48 Ağabeyini boğazını ve cinsel organını keserek öldüren genci, yaptığı savunma kurtaramadı Ağabeyini boğazını ve cinsel organını keserek öldüren genci, yaptığı savunma kurtaramadı
14:35 Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı 4 isim bir araya geliyor Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor
12:22 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç Özel’i de İmamoğlu’nu da üzecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek
15:57 İki haftadır kayıp olan Filiplinli güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen’in cesetleri, taş ocağında bulundu İki haftadır kayıp olan Filiplinli güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen'in cesetleri, taş ocağında bulundu
15:52 Beşiktaş’ın istediği Di Maria, son kararını gözyaşlarıyla açıkladı Beşiktaş'ın istediği Di Maria, son kararını gözyaşlarıyla açıkladı
15:46 Usta oyuncu Kadir İnanır, yoğun bakıma kaldırıldı Usta oyuncu Kadir İnanır, yoğun bakıma kaldırıldı
15:13 EURO 2024’e damga vurdu Messi’nin yıkadığı bebek, şimdi dünyayı sallıyor EURO 2024'e damga vurdu! Messi'nin yıkadığı bebek, şimdi dünyayı sallıyor
14:56 AK Partili Savcı Sayan: Gün gelecek, Reis’in oyu da bizleri kurtaramayacak AK Partili Savcı Sayan: Gün gelecek, Reis'in oyu da bizleri kurtaramayacak
14:49 Önce eski ortaklarına sonra kendi kafasına sıktı Dehşet anının görüntüleri ortaya çıktı Önce eski ortaklarına sonra kendi kafasına sıktı! Dehşet anının görüntüleri ortaya çıktı
14:38 Dubai’de intihara teşebbüs ettiği için tutuklanan İrlandalı kabin görevlisi, İrlanda hükümetinden yardım talep ediyor Dubai'de intihara teşebbüs ettiği için tutuklanan İrlandalı kabin görevlisi, İrlanda hükümetinden yardım talep ediyor
14:15 Nagehan Alçı’nın “Beni boğuyordu“ dediği Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu Nagehan Alçı'nın "Beni boğuyordu" dediği Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 16:23:06. #1.12#
SON DAKİKA: Çin, AB'nin Çinli şirketlere karşı uygulamalarını soruşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement