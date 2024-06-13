Çin, AB'ye karşı DTÖ'de dava açabileceğini belirtti - Son Dakika
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Çin, AB'ye karşı DTÖ'de dava açabileceğini belirtti

Çin, AB Komisyonunun Çinli üreticiler hakkında yürüttüğü sübvansiyon soruşturmasının ardından ülkeden ithal elektrikli araçlara getirdiği ek gümrük vergileri nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) dava açabileceği uyarısında bulundu. Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Hı Yadong, planlanan tarife artışına karşı DTÖ'de dava açma hakkını saklı tuttuklarını belirtti. AB Komisyonu, Çin'in elektrikli otomobil üretimine sağladığı devlet sübvansiyonlarına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında ithal elektrikli araçların büyük bölümüne geçici olarak ek yüzde 21 gümrük vergisi getireceğini duyurmuştu.

13.06.2024 18:45
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Çin, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Çinli üreticiler hakkında yürüttüğü sübvansiyon soruşturmasının ardından ülkeden ithal elektrikli araçlara getirdiği ek gümrük vergileri nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) dava açabileceği uyarısında bulundu.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Hı Yadong, yaptığı açıklamada, planlanan tarife artışına karşı "DTÖ'de dava açma hakkını saklı tuttuklarını" belirtti.

AB Komisyonu, Çin'in elektrikli otomobil üretimine sağladığı devlet sübvansiyonlarına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında ithal elektrikli araçların büyük bölümüne geçici olarak ek yüzde 21 gümrük vergisi getireceğini duyurmuştu.

Komisyonun kararının, "olgusal ve yasal zeminden yoksun olduğunu" savunan Sözcü Hı, "Bu adım, yalnızca Çinli elektrikli araç üreticilerinin yasal haklarına ve çıkarlarına zarar vermekle kalmayacak, Avrupa Birliği de dahil dünyada genelinde otomobil üretim ve tedarik zincirlerinin insicamını bozacaktır." dedi.

Hı, kararın açıkça korumacı bir davranış olduğunu ve DTÖ kurallarını ihlal etmiş olabileceğine işaret ederek, "Çin şirketlerinin meşru haklarını ve çıkarlarını korumak için DTÖ'de dava açma hakkımızı saklı tutuyoruz." ifadesini kullandı.

AB'nin sübvansiyon soruşturması

AB Komisyonu, Ekim 2023'te Çin'den ithal elektrikli araçlara sübvansiyon soruşturması başlatma kararı almıştı.

Komisyon, soruşturma kapsamında incelenen Çinli üreticilerden, AB makamlarıyla işbirliği yapan BYD'ye yüzde 17,4, Geely'e yüzde 20, işbirliği yapmayan SAIC Motor'a ise yüzde 38,1 ek gümrük tarifesi uygulanacağını bildirmişti.

Geçici ek vergilerle normalde yüzde 10'luk standart tarife uygulanan elektrikli araçlar için gümrük tarifesi yüzde 31'e çıkacak. Komisyonun, yeni vergileri üye ülkelere kabul ettirip kalıcı hale getirmesi için 4 aylık süresi bulunuyor.

Çin Ticaret Bakanlığı dün, kararın duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada, "AB Komisyonu, bir yanda yeşil kalkınmanın bayraktarlığını yaparken diğer yanda korumacılık sopasını sallıyor, ticari ve ekonomik meseleleri siyasileştirerek silah haline getiriyor." ifadesine yer verilmişti.

Kaynak: AA

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