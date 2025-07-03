Çin-AB Zirvesi İçin İşbirliği Vurgusu

BRÜKSEL, 3 Temmuz 2025 (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile 13. Çin-AB Üst Düzey Stratejik Diyalog Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Wang ve Kallas, çarşamba günkü toplantıda, karşılıklı anlayışı derinleştirme ve işbirliğini artırmak amacıyla Çin-AB liderler toplantısına en iyi şekilde hazırlanmak için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.

Wang, barış ve güvenlik konularında günümüz dünyasındaki büyük ülkeler arasında en iyi sicile sahip olduklarını kaydederek, Çin'in ABD olmadığını, izlediği yolun da ABD'nin tarihsel çizgisini yansıtmaması gerektiğini söyledi.

Wang, Çin ve AB arasındaki tarih, kültür ve değer farklılıklarının rekabete, anlaşmazlıklarınsa çatışmaya yol açmaması gerektiğini vurguladı. Avrupa'nın an itibarıyla çeşitli zorluklarla karşı karşıya olduğunu kaydeden Wang, bu zorlukların hiçbir zaman kendilerinden kaynaklanmadığı, ne şimdi ne gelecekte de hiçbir zaman kendilerinden kaynaklanmayacağını belirtti.

Wang, iki tarafa da birbirlerine saygı gösterme, birbirlerinin deneyimlerinden yararlanma ve ortak kalkınma arayışını sürdürerek insanlığın ilerlemesine yeni katkılarda bulunma çağrısı yaptı.

Wang, AB'nin Çin'e karşı daha objektif ve rasyonel bir yaklaşım benimsemesini ve daha olumlu ve tatbiki politikalar uygulamasını temenni ettiklerini belirtti.

Wang, Çin-AB kapsamlı stratejik ortaklığındaki en önemli hususun, iki tarafın birbirine saygı göstermesi ve birbirlerinin temel çıkarlarına uyumlu hareket etmeleri olduğunu ifade etti.

Avrupa'nın entegrasyonunu ve AB'nin stratejik özerkliğini güçlendirip uluslararası ilişkilerde yapıcı rol oynama çabalarını her daim desteklediklerini belirten Wang, AB'nin de somut adımlar atarak Çin'in temel çıkarlarına saygı göstermesini beklediklerini kaydetti.

Taiwan sorununun, Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğüyle ilgili bir konu olduğunu belirten Wang, Avrupa'nın hem söylem hem de eylem bazında tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalması temennisini dile getirdi.

Kallas ise ortak sorumlulukları paylaşan AB ve Çin'in, BM'nin merkezi rolünün desteklenmesi ve uluslararası hukuk ve uluslararası düzenin korunması gibi önemli konularda büyük etkiye sahip ortaklar olduğunu söyledi.

Tek Çin ilkesine olan bağlılıklarını sürdürdüklerini ve yaklaşan Çin-AB liderler zirvesine hazırlanmak üzere Çin ile çalışmaya hazır olduklarını ifade eden Kallas, diyalog yoluyla karşılıklı anlayışı güçlendirmek, daha yapıcı bir AB-Çin ilişkisi inşa etmek ve daha dengeli ve adil bir ekonomik ve ticari işbirliği sürdürmek istediklerini belirtti.

İki taraf, Ukrayna, Filistin ve İran'ın nükleer programı gibi konularda da görüş alışverişinde bulundu.