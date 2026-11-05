Çin, ABD'den tarım alımı artışını 30 milyar dolarlık vergi indirimine bağladı

BEİJİNG, 5 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Huang Ling, ABD'den satın aldıkları tarım ürünlerinin miktarlarını artırmaya her zaman açık olduklarını belirterek, bunun için ön koşulun, ABD ile varılan 30 milyar ABD doları değerindeki karşılıklı gümrük vergisi indirimi anlaşmasının uygulanması olduğunu söyledi.

Huang perşembe günkü basın toplantısında, Çin ile ABD arasındaki tarım ürünleri ticaretinin, ikili ekonomik ve ticari işbirliğinin önemli bir bileşeni olduğunu ifade etti.

İki ülke arasındaki tarım işbirliğinin genişletilmesinin hem iki halkın sofralarını zenginleştireceğini hem de her iki ülkedeki işletmelere ve çiftçilere istikrarlı gelir sağlayacağını belirten Huang, bunun her iki tarafa da somut faydalar getireceğini vurguladı.

Huang, ABD tarafının, gümrük vergilerini karşılıklı düşürme, gümrük vergisi dışı engelleri azaltma ve pazar erişimini genişletme yoluyla iki ülke arasındaki tarım ürünleri ticareti için daha elverişli koşullar yaratmak üzere Çin ile çalışmasını temenni ettiklerini söyledi.

Çin ile ABD arasında ekonomik ve ticari istişarelerin sekizinci turu, 20-23 Eylül tarihlerinde New York ve Washington DC'de yapılmıştı.

Görüşmeler sırasında taraflar, birbirlerinden ithal ettikleri yaklaşık 30 milyar ABD doları değerindeki mallar için gümrük vergilerini karşılıklı olarak düşürme konusunda anlaştı. Bu kapsamdaki ürünlerin yaklaşık yüzde 90'una uygulanan ek gümrük vergileri, en çok kayrılan ülke oranlarına indirildi. Uygulama, tarafların iç hukuki prosedürleri tamamlamasının ardından eşzamanlı olarak yürürlüğe girecek.