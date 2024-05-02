Çin, ABD'nin Taiwan'ı Dünya Sağlık Asamblesi'ne davet etme teklifini kınadı

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BEİJİNG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, ülkesinin Dünya Sağlık Örgütü'nü bu yılki Dünya Sağlık Asamblesi'ne Taiwan'ı gözlemci olarak davet etmeye teşvik ettiğini söylediği açıklamayı şiddetle kınayarak buna kesinlikle karşı çıktıklarını belirtti.

Sözcü, Perşembe günü yaptığı açıklamada, "ABD'nin açıklaması tek Çin ilkesini ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiriyi ciddi şekilde ihlal ediyor. Çin bu açıklamayı şiddetle kınıyor ve kesinlikle reddediyor" dedi.

Dünyada tek bir Çin olduğunu ve Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyen sözcü, Taiwan bölgesinin Dünya Sağlık Örgütü de dahil olmak üzere uluslararası örgütlerin faaliyetlerine katılımı konusunda Çin'in tutumunun tutarlı ve net olduğunu hatırlattı. Sözcü, bu konunun 2758 sayılı Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararı ve Dünya Sağlık Asamblesi'nin 25.1 sayılı kararında da güvence altına alınan temel bir ilke olan tek Çin ilkesi çerçevesinde ele alınması gerektiğini vurguladı.

Sözcü, "Taiwan sorunu Çin'in temel çıkarlarının merkezinde yer alıp, Çin-ABD ilişkilerinde aşılmaması gereken bir numaralı kırmızı çizgidir" dedi.

Sözcü, "ABD'yi tek Çin ilkesi ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiriye ciddiyetle uymaya, uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normlara riayet etmeye, ABD liderinin 'Taiwan'ın bağımsızlığını', 'iki Çin' veya 'tek Çin, tek Taiwan' yaklaşımlarını desteklememe taahhüdüne uygun hareket etmeye, Taiwan'la ilgili konularda kafa karışıklığı yaratmak için Dünya Sağlık Asamblesi'ni kullanmayı bırakmaya ve 'Taiwan'ın bağımsızlığından' yana olan ayrılıkçı güçlere yanlış sinyaller göndermekten kaçınmaya bir kez daha davet ediyoruz" dedi.

Sözcü, "Tek Çin ilkesi uluslararası toplum tarafından yaygın şekilde kabul görüyor. Küresel kamuoyunun eğilimi ve tarihin akışı da bu yönde. Bu eğilimi inkar etmek ya da durdurmak mümkün değil. 'Taiwan kartını' oynamaya ve Çin'i kontrol altına almak için Taiwan'ı kullanmaya yönelik her türlü girişim uluslararası toplumun kesin muhalefetiyle karşılaşacağı gibi başarısızlığa mahkumdur" diye konuştu.