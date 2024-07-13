Çin, ABD'nin Tibet ile ilgili yasayı protesto etti - Son Dakika
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Çin, ABD'nin Tibet ile ilgili yasayı protesto etti

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Tibet-Çin Anlaşmazlığının Çözümünün Desteklenmesi Yasası'nı onaylamasına şiddetle karşı çıktıklarını ve ABD'yi protesto ettiklerini açıkladı. Çin, yasanın Çin'in içişlerine müdahale ettiğini, Çin'in çıkarlarını zedelediğini ve Tibet'in bağımsızlığına destek verdiğini belirtti. Çin, ABD'yi Xizang'ı Çin'in parçası olarak tanıma ve Tibet'in bağımsızlığını desteklememe konusunda somut adımlar atmaya çağırdı.

13.07.2024 16:15
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BEİJİNG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD tarafının Xizang'la ilgili tasarıyı yasalaştırmasına şiddetle karşı olduklarını ve ABD tarafını protesto ettiklerini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, 12 Temmuz'da "Tibet-Çin Anlaşmazlığının Çözümünün Desteklenmesi Yasası" adlı tasarıyı onayladı. Dalai grubu tarafından ortaya atılan sözde "Büyük Tibet" kavramını tanıyan yasa, ABD hükümetinden ve ABD Tibet Meseleleri Özel Koordinatörü'nden Çin hükümetinin "Tibet'le ilgili dezenformasyonuna" karşı çıkmalarını gerektiriyor. Biden, yaptığı açıklamada yasanın "ABD'nin Tibet Özerk Bölgesi'ni ve Çin'in diğer Tibet bölgelerini Çin Halk Cumhuriyeti'nin parçası olarak tanıma şeklindeki uzun süredir devam eden, iki partinin de desteklediği politikasını değiştirmediğini" söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, söz konusu yasanın ABD hükümetinin uzun süredir benimsediği duruşunu ve taahhütlerini ve uluslararası ilişkileri yöneten temel normları ihlal ettiğini, Çin'in içişlerine bariz şekilde müdahale ettiğini, Çin'in çıkarlarını zedelediğini ve "Tibet'in bağımsızlığından" yana ayrılıkçı güçlere ciddi şekilde yanlış sinyal gönderdiğini belirtti. Sözcü, Çin'in bu durumu kararlılıkla reddettiğini ve ABD tarafına protestolarını ilettiğini söyledi.

Xizang'ın antik dönemlerden bu yana Çin'in parçası olduğunu hatırlatan sözcü, Xizang'ın işlerinin, hiçbir dış gücün müdahalesini kabul etmeyen, tamamen Çin'in içişleri olduğunu ifade etti. Xizang'ın günümüzde sağlam bir ekonomik performans ve halkın iyi korunan refahıyla toplumsal istikrar ve uyuma sahip olduğunu ve Xizang'ın toplumunu etkin şekilde geliştirme, toplumsal istikrarını sürdürme ve yüksek kaliteli kalkınma gerçekleştirme konusunda yeni ilerlemeler kaydettiğini söyleyen sözcü, hiç kimsenin Xizang'ı istikrarsızlaştırmaya ve Çin'i baskı ve kontrol altına almaya girişmemesi gerektiğini ve bu tür çabaların asla başarıya ulaşamayacağını vurguladı.

Sözcü, "ABD tarafını, Xizang'ı Çin'in parçası olarak tanıma ve "Tibet'in bağımsızlığını" desteklememe yönündeki taahhütlerine uyma konusunda somut adımlar atmaya çağırıyoruz. ABD, yasayı uygulamaya koymamalıdır. ABD'nin yanlış yolda ilerlemeye devam etmesi halinde Çin, egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını güçlü şekilde korumak için kararlı adımlar atacaktır" dedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, ABD'nin Tibet ile ilgili yasayı protesto etti - Son Dakika

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