Çin, ABD'ye İran yaptırımlarını kaldırma çağrısı yaptı

BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Huang Ling, ABD'ye hatalarını vakit geçirmeksizin düzeltme ve İran'la bağlantılı olarak Çinli şirket ve vatandaşlara uyguladığı yaptırımları kaldırma çağrısında bulundu.

Huang perşembe günkü basın toplantısında, uluslararası hukukta dayanağı olmayan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nce yetkilendirilmemiş tek taraflı yaptırımlara kararlı şekilde karşı çıktıklarını defaatle ifade ettiklerini söyledi.

Çin'in defalarca yaptığı resmi beyanlara rağmen, ABD'nin, İran ile bağlantılı oldukları iddiasıyla Çinli şirket ve vatandaşlara birçok kez yaptırım uyguladığını belirten Huang, bu durum karşısında memnuniyetsizliklerini dile getirerek, buna kararlılıkla karşı çıktıklarını vurguladı.

Huang, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının ilgili ülkeler arasındaki normal ekonomik ve ticari ilişkileri uygunsuz şekilde engellediğini ve küresel enerji güvenliğini ve istikrarlı tedarik sürecini ciddi şekilde bozduğunu söyledi.

ABD'ye hatalı uygulamalarını vakit geçirmeksizin düzeltme ve yaptırımları kaldırma çağrısında bulunduklarını söyleyen Huang, Çinli şirket ve vatandaşların meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacaklarını vurguladı.