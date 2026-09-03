Çin, ABD'ye İran yaptırımlarını kaldırma çağrısı yaptı - Son Dakika
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Çin, ABD'ye İran yaptırımlarını kaldırma çağrısı yaptı

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Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Huang Ling, ABD'yi İran'la bağlantılı olduğu gerekçesiyle Çinli şirket ve vatandaşlara uyguladığı yaptırımları kaldırmaya çağırdı. Huang, tek taraflı yaptırımların küresel enerji güvenliğini bozduğunu belirterek, Çin'in meşru haklarını kararlılıkla koruyacağını vurguladı.

BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Huang Ling, ABD'ye hatalarını vakit geçirmeksizin düzeltme ve İran'la bağlantılı olarak Çinli şirket ve vatandaşlara uyguladığı yaptırımları kaldırma çağrısında bulundu.

Huang perşembe günkü basın toplantısında, uluslararası hukukta dayanağı olmayan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nce yetkilendirilmemiş tek taraflı yaptırımlara kararlı şekilde karşı çıktıklarını defaatle ifade ettiklerini söyledi.

Çin'in defalarca yaptığı resmi beyanlara rağmen, ABD'nin, İran ile bağlantılı oldukları iddiasıyla Çinli şirket ve vatandaşlara birçok kez yaptırım uyguladığını belirten Huang, bu durum karşısında memnuniyetsizliklerini dile getirerek, buna kararlılıkla karşı çıktıklarını vurguladı.

Huang, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının ilgili ülkeler arasındaki normal ekonomik ve ticari ilişkileri uygunsuz şekilde engellediğini ve küresel enerji güvenliğini ve istikrarlı tedarik sürecini ciddi şekilde bozduğunu söyledi.

ABD'ye hatalı uygulamalarını vakit geçirmeksizin düzeltme ve yaptırımları kaldırma çağrısında bulunduklarını söyleyen Huang, Çinli şirket ve vatandaşların meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacaklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ticaret Bakanlığı, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Enerji, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, ABD'ye İran yaptırımlarını kaldırma çağrısı yaptı - Son Dakika

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