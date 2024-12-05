Çin, ABD'ye Tayvan Yaptırımları Getiriyor

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Çin yönetimi, egemenlik ihtilafı yaşadığı Tayvan'a ABD'nin silah satışına aracılık ettikleri gerekçesiyle 13 Amerikan savunma sanayi şirketi ile 6 yöneticiye yaptırım uygulayacağını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Tayvan'a yeni silah satışının, "tek Çin" ilkesine ve iki ülke arasındaki ilişkilerin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'ye aykırı olduğu belirtildi.

Satışın, Çin'in iç işlerine müdahale olduğu, egemenlik ve toprak bütünlüğünü tehdit ettiği ifade edilen açıklamada, Yabancı Yaptırımlara Karşı Koyma Yasası uyarınca 13 şirkete ve 6 yöneticiye yaptırım uygulanacağı bilgisi verildi.

Amerikan savunma sanayi şirketleri Teledyne Brown Engineering, BRINC Drones, Rapid Flight LLC, Red Six Solutions, Shield AI, SYNEXXUS, Firestorm Labs, Kratos Unmanned Aerial Systems, HavocAI, Neros Technologies, Cyberlux Corporation, Domo Tactical Communications ve Group W. yaptırım listesine alındı.

Amerikan savunma sanayi şirketi Raytheon'un Naval Power stratejik iş biriminin Başkanı Barbara Borgonovi, Başkan Yardımcısı Gerard Hueber, BAE Systems Land and Armaments Üst Yöneticisi Charles Woodburn, Alliant Techsystems Operations Kurucusu ve Üst Yöneticisi Richard D. Crawford, Data Link Solutions Başkanı Beth Edler ve BRINC Drones Kurucusu ve Üst Yöneticisi Blake Resnick de yaptırım uygulanacak kişiler oldu.

Yaptırım kapsamında söz konusu şirketlerin ve kişilerin Çin'deki tüm menkul ve gayrimenkul varlıkları dondurulurken, ülkede bu kişi ve kurumlarla işbirliği, alışveriş ve diğer ortak etkinlikler yasaklanacak.

Biden yönetimi Tayvan'a 18 askeri satışa onay verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, en son 29 Kasım'da Tayvan'a F-16 yedek parçaları, Elektronik Taramalı Aktif Dizin radar sistemi ve Mobil Abone Ekipmanı taktik iletişim sisteminin satışına onay verdiğini duyurmuştu. Bu, ABD Başkanı Joe Biden liderliğindeki hükümetin Tayvan için onayladığı 18. askeri satış olmuştu.

Bu satış kapsamında, jet yedek parçaları ve radar sistemine 320 milyon dolar, taktik iletişim sistemine 65 milyon dolar ödeneceği belirtilmişti.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor. Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile resmi ilişki kurmasına ve Tayvan'a silah satışına karşı çıkıyor.