Çin, ABD\'yi Gazze\'deki ateşkes çağrısına kulak vermeye çağırdı

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de acil ateşkesin, uluslararası toplumun ortak çağrısı olduğunu belirterek, ABD'nin buna kulak vermesi gerektiğini söyledi.

Sözcü Mao, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin, Gazze'de ateşkes için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunulan tasarıları veto etmesine yönelik eleştiriler hakkında değerlendirmede bulundu.

İsrail'in saldırılarının, Gazze'de büyük bir insani yıkıma yol açtığını, 30 binden fazla sivil hayatını kaybettiğini, 1,9 milyon insanın yerinden edildiğini hatırlatan Mao, "Acil bir ateşkes, uluslararası toplumun hakim kabulü ve ortak çağrısıdır. ABD, bu çağrıya kulak vermeli, ateşkes ve insani krizin giderilmesi için yapıcı rol oynamalıdır." ifadesini kullandı.

Washington yönetimi, en son 20 Şubat'ta Gazze'de acil insani ateşkes çağrısı yapan tasarıyı veto etmişti.

Güvenlik Konseyi üyesi 15 ülkeden 13'ünün "evet" oyu verdiği tasarıyı, ABD daimi üye olarak sahip olduğu veto yetkisini kullanarak reddederken, İngiltere "çekimser" kalmıştı.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Cang Cün, toplantının ardından yaptığı açıklamada, ülkesinin Washington'ın kararından hayal kırıklığı duyduğunu belirterek, "ABD'nin vetosu, yanlış mesaj veriyor, Gazze'deki durumu daha tehlikeli hale getiriyor." ifadesini kullanmıştı.

ABD daha önce de ateşkes çağrılarını veto etti

ABD daha önce 16, 18 ve 25 Ekim 2023 ile 8 Aralık 2023'te BMGK'de Gazze'ye ilişkin sunulan karar tasarılarını veto etmişti.

ABD, BM Genel Kurulunda 13 Aralık 2023'te 153 ülkenin "evet" oyu kullandığı Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısı için de "hayır" oyu kullanan 10 ülkeden biri olmuştu.