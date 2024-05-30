Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu'nda Beijing Deklarasyonu ve İcra Planı kabul edildi

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BEİJİNG, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu (CASCF) 10. Bakanlar Konferansı'nda Perşembe günü Beijing Deklarasyonu, CASCF 2024-2026 İcra Planı ve Filistin meselesi konulu Çin-Arap ülkeleri ortak bildirisi kabul edildi.

Çin, konferansta ayrıca katılımcı ülkeler ve Arap Birliği Genel Sekreterliği ile birçok ikili ve çok taraflı işbirliği anlaşmaları imzaladı.

Beijing Deklarasyonu'nda, 1. Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi sonuçlarının hayata geçirilmesindeki önemli uzlaşı ve ilerleme gözden geçiriliyor ve ortak geleceğe sahip bir Çin-Arap topluluğu inşasının teşviki için tatbiki bir yol belirleniyor. Deklarasyonda Çin ve Arap ülkelerinin, temel çıkarlarına ilişkin konularda birbirini desteklemeye, faydaya dayalı işbirliğini derinleştirmeye ve bölgesel sıcak gündem konularının siyasi çözümü, medeniyetler arası diyalog, küresel yönetişim, terörle mücadele, insan hakları, yapay zeka ve iklim değişikliği gibi hususlarda müşterek tutumlarını ayrıntılı şekilde ortaya koymaya devam edeceği teyit ediliyor.

İcra planında, önümüzdeki iki yılda, bir forum mekanizması inşasının güçlendirilmesi ve siyaset, ekonomi ve ticaret, yatırım, finans, altyapı, kaynaklar ve çevre, kültürel etkileşim, uzay ve havacılık, eğitim ve sağlık gibi alanlarda ikili ve çok taraflı işbirliğinin teşvik edilmesi için bir yol haritası çiziliyor.

Ortak bildiride ise Çin ve Arap ülkelerinin Gazze'de uzun süredir devam eden ve insani krize yol açan çatışmaya dair derin endişeleri dile getiriliyor. Açıklamada, Gazze'de ateşkesin teşvik edilmesinde, insani yardımın güvence altına alınmasında, Filistin halkının zorla yerinden edilmesine karşı çıkılmasında, Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üyeliğinin desteklenmesinde ve Filistin meselesinin iki devletli çözüm temelinde en erken vakitte çözülmesi için azimle çalışılmasında iki tarafın kararlı duruşu ve önemli uzlaşısı vurgulanıyor.