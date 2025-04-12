Çin-ASEAN İşbirliği Raporu Açıklandı - Son Dakika
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Çin-ASEAN İşbirliği Raporu Açıklandı

Xinhua Enstitüsü, Çin-ASEAN işbirliğini ve ekonomik entegrasyonu ele alan rapor yayımladı.

12.04.2025 13:23
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KUALA LUMPUR, 12 Nisan (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı'nın düşünce kuruluşu Xinhua Enstitüsü, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da "Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık ve Deniz İpek Yolu Vizyonu: Çin-ASEAN İşbirliğinin Yeni Sınırları" başlıklı bir rapor yayımladı.

Cuma günü yayımlanan ve üç bölümden oluşan rapor, Çin ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık ve 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu olmak üzere iki çerçevede elde ettiği başarılar hakkında somut örnekler ve ayrıntılı veriler içeriyor.

İki tarafın bölgesel ekonomik entegrasyon konusundaki işbirliğine yönelik fırsatların analiz edildiği raporda ortak geleceğe sahip daha yakın Çin-ASEAN topluluğu için çalışma vizyonu vurgulanıyor.

Raporda Deniz İpek Yolu'nun gelişimini Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık ile uyumlu hale getirmek amacıyla birlikte çalışan Çin ve ASEAN'ın, geleneksel ticaret ve yatırım çerçevelerinden ayrılan ve yapısı itibarıyla daha adil, karşılıklı fayda sağlayan ve kazan-kazan ilkesine dayanan bir model geliştirdiği belirtiliyor.

Söz konusu işbirliğinin etkin şekilde bölgesel güveni güçlendirdiği, bölgenin uluslararası etkisini artırdığı ve bölgesel sanayi ile tedarik zincirlerinin direnç ve entegrasyonunu artırdığı, böylelikle küresel ekonomik yönetişim sisteminin gelişimine katkıda bulunduğuna dikkat çekiliyor.

Raporda küresel ekonomik toparlanmanın yavaşlaması ve kümülatif risklerin artması karşısında Çin-ASEAN işbirliğinin, sadece bölgesel sosyoekonomik kalkınmayı teşvik etmekle kalmadığı, aynı zamanda daha fazla piyasayı, daha büyük üretim kapasitesini ve daha çeşitli sektörleri entegre ettiği ifade ediliyor.

Bu genişleyen işbirliğinin, küresel ekonomiye daha fazla istikrar ve yeni ivme kazandırarak herkese fayda sağlayan ve herkesi kapsayan bir ekonomik küreselleşmenin geliştirilmesine katkıda bulunduğu vurgulanıyor.

Raporda Çin ve ASEAN'ın tarihi fırsatları yakalama, stratejik uyumu güçlendirme, küresel eğilimleri yakında takip etme, zorlukların üstesinden gelme, ortak fırsatları paylaşma ve ortaklaşa refahı artırma açısından iyi bir konumda olduğuna dikkat çekiliyor. Bu girişimlerin kapsamlı stratejik ortaklıktan somut faydalar elde etmeye, ortak geleceğe sahip daha yakın bir Çin-ASEAN topluluğu inşasına kapı aralamaya ve ortaklaşa Asya Pasifik bölgesi için daha parlak bir gelecek inşa etmeye imkan vereceği dile getiriliyor.

Rapor, Çin-ASEAN Medya ve Düşünce Kuruluşları Forumu sırasında açıklandı.

"ASEAN-Çin İşbirliğini Güçlendirmek" temasıyla düzenlenen forum, Xinhua Haber Ajansı ve Malezya Ulusal Haber Ajansı tarafından ortaklaşa düzenlendi.

Foruma, Çin ve ASEAN ülkelerindeki 160 medya kuruluşu, düşünce kuruluşu, hükümet dairesi ve işletmeden 260'ın üzerinde temsilci katıldı.

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Kaynak: Xinhua

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