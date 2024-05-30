Çin, askeri amaçlı kullanılabilecek bazı sanayi ürünlerinin ihracatına kontrol uygulayacak - Son Dakika
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Çin, askeri amaçlı kullanılabilecek bazı sanayi ürünlerinin ihracatına kontrol uygulayacak

Çin, askeri amaçlı kullanılabilecek bazı sanayi ürünlerinin ihracatına kontrol uygulayacak

Çin Ticaret Bakanlığı, askeri amaçlı kullanılabilecek bazı sanayi ürünleri ve kritik teknolojilerin ihracatına kontrol uygulayacağını duyurdu. Hava araçları motor ve parçaları, gaz türbinleri ve polietilen liflerin ihracatı izne tabi olacak. Bu düzenleme, ulusal güvenlik ve uluslararası yayılmanın önlenmesi amacıyla yapılmıştır.

30.05.2024 15:55
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Çin, askeri amaçlı kullanılabilecek bazı sanayi ürünleri ve kritik teknolojilerin ihracatına kontrol uygulayacağını bildirdi.

Çin Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel İdaresi ve Merkezi Askeri Komisyonun Donanım Geliştirme Dairesi, ihracat kontrollerine ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek düzenlemeyle, hava araçları motor ve parçaları, gaz türbinleri ve kurşun geçirmez zırhların yapımında kullanılan polietilen liflerin ihracatının kontrol edileceği belirtildi.

Bu araç ve malzemelerin ihracatının izne tabi kılınacağı kaydedilen açıklamada, düzenlemenin, herhangi bir ülkeyi veya bölgeyi hedef almadığı, ulusal güvenlik ile çıkarları korumayı ve uluslararası yayılmanın önlenmesi düzenlemelerine uyumu amaçladığı vurgulandı.

ABD, iki kalemin ithalatında bir numara

Çin gümrük verilerine göre, 2024'ün ilk 4 ayında Çin'den hava ve uzay araçları üretiminde kullanılan parça ve araçları en fazla ithal eden ülkeler, sırasıyla ABD, Vietnam ve Singapur oldu.

Aynı dönemde, savaş gemilerinde ve tank gibi büyük harp araçlarında kullanılabilen gaz türbinlerini en çok ithal eden ülkeler de sırasıyla ABD, Hindistan ve Vietnam idi.

Kurşun geçirmez başlıklar, yelekler, zırhlar, kalıplar ve plakaların yapımında kullanılan çok yüksek mol kütleli polietilen lifleri ise en fazla sırasıyla Brezilya, Vietnam, ABD ve İsrail'e ihraç edildi.

Çin'in ihracat kontrolü kararının, ABD'nin bazı kritik teknolojilerin Çin'e ihracatına kısıtlamalar getirdiği ve Pekin yönetiminin, Washington ile Avrupa'nın " Rusya'ya askeri ve sivil ikili kullanıma sahip ürünleri sağlayarak Ukrayna Savaşı'nda yararlanacağı savunma sanayisi temeline destek olmaması" yönündeki telkinleriyle karşılaştığı bir dönemde gelmesi dikkati çekti.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, İhracat, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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