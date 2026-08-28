Çin Astronotları İlk Uzay Yürüyüşünü Tamamladı

BEİJİNG, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in yörüngedeki uzay istasyonunda bulunan Shenzhou-23 mürettebatı cuma günü ilk araç dışı faaliyetlerini tamamladı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, astronotlar Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan ve Li Jiaying, yaklaşık 5,5 saatlik çalışma sonunda görevlerini Beijing saatiyle 13.59'da tamamladı. Mürettebat, uzay istasyonunun robotik kolundan ve Dünya'daki ekiplerden destek aldı. Üç yıl önce uzay yürüyüşü gerçekleştiren Zhu, ikinci yürüyüşünü yaparken, Zhang ise ilk kez uzay yürüyüşü gerçekleştirdi.

Uzay enkazlarına karşı kalkanları takıp istasyonun güneş panellerini onaran Zhu ve Zhang, güç kaynağının güvenlik ve istikrarını güvence altına aldı. Böylece Çinli astronotlar ikinci kez yörüngede bakım görevi gerçekleştirmiş oldu.

Üç astronotu taşıyan Shenzhou-23 uzay aracı, 24 Mayıs'ta fırlatılmıştı.

İstasyona ulaşan mürettebat, yörüngede görev devri gerçekleştirdi. İstasyon dışına faydalı yükleri yerleştiren mürettebat, buluşma-kenetlenme, tıbbi kurtarma ve kapsamlı sistem basıncı acil durum müdahale tatbikatları da düzenledi.

Ajans, uzayda yaşam bilimleri, insan araştırmaları, yerçekimsiz ortam fiziği ve yeni uzay teknolojileri alanlarındaki bilimsel deneyler ve teknoloji testlerinin istikrarlı şekilde ilerlediğini belirtti.

Astronotların önümüzdeki aylarda bilimsel deneyler ve teknoloji testleri yürüteceği, istasyon dışına faydalı yük yerleştireceği ve tanıtım faaliyetleri düzenleyeceği ifade edildi.