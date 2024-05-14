Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi, Barselona Limanı'na ulaştı - Son Dakika
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Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi, Barselona Limanı'na ulaştı

Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi, Barselona Limanı\'na ulaştı

Çin'in Shanxi eyaletinden kalkan ve 26 Nisan'da Barselona Limanı'na ulaşan Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi, iki ülke arasındaki ticari bağları güçlendirecek. İlk tren, 35 günde 12.000 kilometreden fazla yol kat ederek Barselona'ya ulaştı. Trenin taşıdığı yükler arasında döküm, mobilya, konserve ürünler, otomobil parçaları ve gündelik ihtiyaç malzemeleri bulunuyor. Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında uluslararası mal akışını kolaylaştırmayı amaçlayan bir proje olarak öne çıkıyor.

14.05.2024 19:39
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ÇEKİM TARİHİ: 26 Nisan/13 Mayıs 2024

1. Barselona Limanı'ndan çeşitli görüntüler

2. Çin'in Shanxi eyaletinden kalkan ve 26 Nisan'da Barselona Limanı'na ulaşan trenin çeşitli görüntüleri

4. Çin-Avrupa yük trenlerinin çeşitli görüntüleri

İspanya'daki Barselona Limanı'nın Ticaret ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Carla Salvado, liman ile Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaleti arasında yeni açılan tren rotasının iki ülke arasındaki ticari bağları güçlendireceğini söyledi.

Shanxi'den Barselona'ya giden Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi'nin ilk treni 22 Mart'ta Shanxi eyaletinin merkezi Taiyuan'dan hareket etmişti.

Tren 35 günde 12.000 kilometreden fazla yol kat ederek 26 Nisan'da Barselona Limanı'na güvenli şekilde ulaştı.

Shanxi'den 50 adet mal konteyneriyle hareket eden trenin yükünün yaklaşık yarısı Almanya'da boşaltılırken, geri kalanı ise İspanya'daki çeşitli noktalara dağıtılmak üzere Barselona'ya ulaştı.

Trenin taşıdığı yükler arasında döküm, mobilya, konserve ürünler, otomobil parçaları, gündelik ihtiyaç malzemeleri gibi ürünler bulunuyor.

"Bu tren, Çinlilerin Barselona'yı sadece Avrupa'ya açılan bir kapı olarak değil, aynı zamanda Akdeniz'de bir dağıtım merkezi olarak seçmekle ortaya koyduğu taahhütlerini güçlendiriyor. Çin bizim en güçlü ticaret ortağımız. Bu nedenle, Çin'le her türlü bağlantıyı memnuniyetle karşılıyor ve Çinli yetkililerin teşvik ettiği Yeni İpek Yolu haritasında yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi, Çin'deki 112 kenti birbirine bağlarken, 11 Asya ülkesi ve bölgesindeki 100'den fazla kentten geçerek Avrupa'da 25 ülke ve bölgedeki 200'ü aşkın kente ulaşıyor.

Demiryolu hizmeti, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında uluslararası mal akışını kolaylaştırmayı amaçlayan öncü bir proje haline geldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Barselona'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi, Barselona Limanı'na ulaştı - Son Dakika

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