Çin Başbakanı Li Çiang'ın Uluslararası İthalat Fuarı Görüşmeleri - Son Dakika
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Çin Başbakanı Li Çiang'ın Uluslararası İthalat Fuarı Görüşmeleri

Li Çiang, Şanghay'daki fuarda Malezya, Sırbistan, Özbekistan, Kazakistan ve Moğolistan liderleriyle görüştü.

06.11.2024 12:16
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Çin Başbakanı Li Çiang, Şanghay şehrinde düzenlenen 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na konuk olan hükümet başkanlarıyla bir araya geldi.

Çin'de kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyi'nden yapılan açıklamalara göre, Li, fuara katılan Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov ve Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrai Oyun-Erdene ile görüştü.

Li, Malezyalı mevkidaşı İbrahim ile görüşmesinde, Çin'in, Malezya ile temel çıkarlarını ve kaygılarını ilgilendiren konularda birbirini desteklemeye, kalkınma stratejilerini uyumlaştırmaya ve yönetim deneyimini paylaşmaya hazır olduğunu, üst düzey stratejik işbirliği ile her iki ülkenin modernleşme sürecini canlandırmayı istediklerini belirtti.

İki ülke arasında Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki işbirliğinin önemine işaret eden Li, Malakka Boğazı'ndaki Klang Limanı'nı Malezya'nın kuzeydoğusundaki Kota Bharu'ya bağlayan ve doğu kıyısı eyaletleri Pahang, Terengganu ve Kelantan arasında bağlantı kuran Doğu Sahili Demiryolu Bağlantısı (ECRL) projesinin ilerletilmesi çağrısında bulundu.

Li, ayrıca, Çin'in Çincou şehrindeki Çin-Malezya Endüstri Parkı ile Malezya'nın Kuantan şehrindeki Malezya-Çin Endüstri Parkı arasında bağlantılılığı ve entegrasyonu hedefleyen "İki Ülke, İkiz Parklar" projesiyle yüksek kaliteli işbirliğini geliştirmeyi istediklerini ifade etti.

ASEAN dönem başkanlığında Çin ile koordinasyon çağrısı

Malezya Başbakanı İbrahim de Çin'in Malezya'nın iyi bir dostu ve ortağı olduğunu, Çin ile Kuşak ve Yol Girişimi işbirliğini derinleştirmeyi, ticaret, yatırım, dijital ekonomi ve eğitim alanlarında işbirliğini ve insanlar arası etkileşimleri geliştirmeyi istediklerini dile getirdi.

Malezya'nın gelecek yıl Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) dönem başkanlığını devralacağını hatırlatan İbrahim, dönem başkanlığını Çin ile bölgesel ve uluslararası konularda koordinasyonu güçlendirmek için fırsat olarak gördüklerini vurguladı.

Serbest ticaret ve inovasyon alanlarında işbirliği

Li, Sırp mevkidaşı Vucevic ile görüşmesinde, Çin'in Sırbistan ile kalkınma stratejileri arasındaki uyumu güçlendirmeyi, Çin-Sırbistan Serbest Ticaret Anlaşması'nı birlikte hayata geçirmeyi ve yeşil, dijital ve yapay zekaya dayalı inovasyon alanlarında kilit işbirliği projelerini yürütmeyi amaçladığını kaydetti.

Sırp Başbakan da Çin ile Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nı uygulamayı ve ekonomi, ticaret, eğitim, bilim, teknoloji, sağlık, ulaştırma ve tarım alanlarında pratik işbirliğini geliştirmeyi istediklerini vurguladı.

Bağlantılılık altyapısını güçlendirme

Çin Başbakanı, Özbek mevkidaşı Aripov ile görüşmesinde, Çin'in Özbekistan ile ilişkilerini daima uzun vadeli ve stratejik açıdan gördüğünü, güvenilir dost ve ortak olmayı istediğini vurguladı.

Tarihi İpek Yolu güzergahı üzerindeki iki ülkenin bağlantılılık altyapısını güçlendirmesinin gereğine işaret eden Li, Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demiryolu'nu Kuşak ve Yol Girişimi işbirliğinin sembol projesi haline geliştirme çağrısında bulundu.

Li, iki ülkenin ayrıca yeni enerji, dijital ekonomi, yapay zeka, sınır aşırı e-ticaret, 5G ağ altyapısı ve yeşil madencilik gibi yükselen endüstrilerde işbirliğini geliştirmesini dilediklerini ifade etti.

Konuk Başbakan Aripov da ülkesinin Kuşak ve Yol Girişimi'ni desteklediğini ve Çin ile ticaret, yatırım, enerji, imalat ve bağlantılılık alanlarında işbirliğini ve insani etkileşimleri geliştirmeyi istediklerini kaydetti.

Aripov, "üç şer" olarak adlandırdığı terörizm, aşırıcılık ve ayrılıkçılıkla ortak mücadelenin öneminin altını çizdi.

Çok taraflı çerçevelerde eşgüdüm

Li, Kazak mevkidaşı Bektenov ile görüşmesinde, Çin ile Kazakistan arasında 30 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana iki ülkenin birbirine saygılı ve eşit muamele ettiğini, komşu ülkeler arasında dostane ve karşılık fayda sağlayan ilişkilere örnek oluşturduğunu belirtti.

Çin'in, Kuşak ve Yol işbirliğini rehber alarak Kazakistan ile kalkınma stratejilerini uyumlaştırmaya hazır olduğunu ifade eden Li, ikili ticareti, üretim kapasitesini ve yatırım işbirliğini geliştirmeye, enerji ve madencilik alanında verimli sonuçlar elde etmeye ve iki ülkenin bağlantılılık düzeyini artırarak daha fazla verimli sonuçlar elde etmeyi istediklerini kaydetti.

Li, Çin'i Kazakistan ile Birleşmiş Milletler (BM), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve Çin- Orta Asya İşbirliği gibi çok taraflı çerçevelerde yakın eşgüdümü artırarak serbest ticareti ve ekonomik küreselleşmeyi güvenceye almak, küresel yönetimi daha eşit ve adil bir doğrultuya kavuşturmak üzere birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Konuk Başbakan Bektenov ise Çin şirketlerinin Kazakistan'a yatırım yapmasını memnuniyetle karşılayacaklarını ve Çin ile çok taraflı mekanizmalarda işbirliğini güçlendirmeyi kendilerinin de istediğini dile getirdi.

Kalkınma stratejileri arasında sinerjiyi artırma

Li, Moğol mevkidaşı Oyun-Erdene ile görüşmesinde, Çin'in Moğolistan ile kalkınma stratejileri arasındaki sinerjiyi daha fazla artırarak gümrük bağlantıları, madencilik ve hidroelektrik santrali projelerinde daha yoğun işbirliği çağrısında bulundu.

İki ülkenin yüksek teknoloji ve yeşil kalkınma gibi alanlarda işbirliği potansiyelini değerlendirmesi gerektiğine işaret eden Li, daha fazla sayıda Çinli şirketi Moğolistan'da yatırım ve iş yapma konusunda teşvik edeceklerini bildirdi.

Moğol Başbakan da ülkesinin Çin ile enerji, şehir planlama, çölleşmenin kontrolü gibi alanlarda karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini derinleştirmeye ve yapay zeka, yeşil kalkınma ve insan kaynakları gibi yeni alanlarda işbirliği fırsatlarını değerlendirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin Başbakanı Li Çiang'ın Uluslararası İthalat Fuarı Görüşmeleri - Son Dakika

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