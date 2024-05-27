Çin Başbakanı Li Qiang, Japonya'yı İki Ülke Liderlerinin Uzlaşısını Hayata Geçirmeye Çağırdı - Son Dakika
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Çin Başbakanı Li Qiang, Japonya'yı İki Ülke Liderlerinin Uzlaşısını Hayata Geçirmeye Çağırdı

Çin Başbakanı Li Qiang, Japonya\'yı İki Ülke Liderlerinin Uzlaşısını Hayata Geçirmeye Çağırdı

Çin Başbakanı Li Qiang, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülkenin karşılıklı güveni pekiştirmesini ve yeni dönemin gerektirdiklerine cevap veren Çin-Japonya ilişkileri inşa etmesini umduğunu belirtti. Li, Çin ve Japonya'nın kalkınmalarının birbirleri için önemli bir fırsat teşkil ettiğini ve ekonomilerinin iç içe geçmiş olduğunu vurguladı. Ayrıca, iki ülke arasında bilimsel ve teknolojik inovasyon, dijital ekonomi, yeşil kalkınma ve üçüncül piyasaların keşfi alanlarında büyük işbirliği potansiyeli olduğunu ifade etti. Japonya Başbakanı Kişida ise Japonya-Çin ilişkilerinin sadece iki ülke için değil, tüm dünyaya fayda sağladığını belirtti ve iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek için hazır olduklarını söyledi.

27.05.2024 17:13
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SEUL, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Japonya'yı Çin ile aynı doğrultuda çalışmaya ve iki ülke liderlerinin vardığı önemli uzlaşıyı hayata geçirmeye çağırdı.

Li, Pazar günü 9. Çin-Japonya- Güney Kore Üçlü Zirvesi sırasında Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülkenin karşılıklı güveni sürekli pekiştirmesini, farklılıkları uygun şekilde yönetmesini ve yeni dönemin gerektirdiklerine cevap veren yapıcı ve istikrarlı Çin-Japonya ilişkileri inşa etmesini umduğunu belirtti.

Li, Çin ve Japonya'nın kalkınmalarının birbirleri için önemli bir fırsat teşkil ettiğini ve Çin ve Japonya ekonomilerinin artık yakın şekilde iç içe geçmiş halde olduğunu ve bu durumun iki halka somut faydalar sağladığını ifade etti.

Çin'le Japonya arasındaki bu ekonomik tamamlayıcılığın uzun süre boyunca devam edeceğini kaydeden Li ayrıca bilimsel ve teknolojik inovasyon, dijital ekonomi, yeşil kalkınma ve üçüncül piyasaların keşfi alanlarında iki ülke arasında devasa işbirliği potansiyelinin bulunduğunu vurguladı.

Li, Çin ve Japonya'nın birbirlerinin başarılarına yardımcı olması, istikrarlı ve engelsiz bir sanayi ve tedarik zincirini ortaklaşa sürdürmesi ve küresel serbest ticaret sistemini koruması gerektiğini belirtti.

Li, Fukuşima'daki nükleer kirli atık suyun okyanusa boşaltılmasının insan sağlığı, küresel deniz ortamı ve ulusların ortak çıkarlarını etkilediğini ifade etti.

Çin'in önde gelen bir paydaş olduğunu ve Çin hükümeti ile halkının bu konuda son derece endişe duyduğunu kaydeden Li, Japonya'nın uzun dönemli uluslararası izleme düzenlemeleri gibi konularda daha fazla samimiyet ve yapıcı tutum sergilemesini, hem yurtiçinde hem de yurtdışındaki meşru endişelere ciddiyetle yanıt vermesini ve sorumluluk ve yükümlülüklerini samimiyetle yerine getirmesini beklediklerini kaydetti.

Kişida ise Japonya-Çin ilişkilerinde sağlam gelişim ivmesinin sürdürülmesinin sadece iki ülke için elverişli olmakla kalmadığını, aynı zamanda tüm dünyaya fayda sağladığını söyledi.

Kişida, iki ülke liderlerinin vardığı önemli uzlaşıyı hayata geçirmek, üst düzey etkileşimleri sürdürmek, yeşil ekonomi, tıbbi bakım ve üçüncü taraf pazarları gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmek, personel etkileşimlerini kolaylaştırmak ve iklim değişikliği ile diğer küresel meselelerle ortaklaşa mücadele etmek üzere Çin'le çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Kişida ayrıca yapıcı ve istikrarlı Japonya-Çin ilişkilerini aktif şekilde inşa etmeye, Japonya ve Çin arasında stratejik ve karşılıklı fayda sağlayan ilişkileri kapsamlı şekilde ilerletmeye ve ikili ilişkilerde sağlam ve uzun süreli kalkınmayı teşvik etmeye de istekli olduklarını kaydetti.

Kişida, Japonya'nın Taiwan meselesinde 1972 yılında imzalanan Japonya-Çin Ortak Bildirisi'nde belirtilen duruşuna bağlılığını sürdürdüğünü ve duruşunun değişmediğini vurguladı.

İki taraf, tüm seviyelerde diyalog ve iletişimi güçlendirme, uygun bir vakitte yeni bir Çin-Japonya üst düzey ekonomik diyaloğu ve üst düzey halklar arası ve kültürel etkileşim istişare mekanizması toplantıları turu gerçekleştirme, Fukuşima'daki nükleer kirli suyun okyanusa boşaltılması konusunda mevcut ilerlemeler temelinde istişare ve diyalogları teşvik etmeyi sürdürme ve uluslararası ve bölgesel konularda iletişim ve koordinasyonu devam ettirme konusunda mutabık kaldı.

İki taraf ayrıca ortak ilgi alanlarına giren uluslararası ve bölgesel meselelerde de görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Japonya, Çevre, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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