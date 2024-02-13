Çin, biyogüvenlik izleme ve erken uyarı platformu kuracak - Son Dakika
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Çin, biyogüvenlik izleme ve erken uyarı platformu kuracak

Çin, biyogüvenlik izleme ve erken uyarı platformu kuracak

Çin Gümrük Genel İdaresi (GAC), yüksek riske sahip malların kaynak kontrolü ve sağlık karantina yönetimini güçlendirmek amacıyla bir biyogüvenlik izleme ve erken uyarı platformu kuracağını duyurdu. 2023 yılında gümrük yetkilileri, 75.000 parti zararlı madde yakaladı, 2.403 gıda ve kozmetik partisini iade ya da imha etti ve 5,5 ton uyuşturucuya el koydu.

13.02.2024 15:12
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BEİJİNG, 13 Şubat (Xinhua) -- Çin Gümrük Genel İdaresi (GAC), bu yıl içinde bir biyogüvenlik izleme ve erken uyarı platformu kuracağını duyurdu.

İdare, bu hamleyle yüksek riske sahip malların kaynak kontrolü ve sağlık karantina yönetimini güçlendirmenin amaçlandığını söyledi.

2023 yılında gümrük yetkilileri tüm ülkede, 75.000 parti zararlı madde yakaladı, 2.403 gıda ve kozmetik partisini iade ya da imha etti ve 5,5 ton uyuşturucuya el koydu.

Kaynak: Xinhua

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