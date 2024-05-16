Çin Büyükelçiliği, ABD'nin gümrük vergisi artışlarını eleştirdi

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WASHİNGTON, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in ABD Büyükelçiliği, ABD Başkanı Joe Biden'ın bir dizi Çin ürününe yönelik gümrük vergilerini artırmasını eleştirerek Washington'ın "yanlış yolda ilerlediğini" kaydetti.

Büyükelçilik sözcüsü Çarşamba günü yaptığı yazılı açıklamada, Biden yönetiminin Çin yapımı otomobiller, lityum bataryalar, güneş pilleri, kritik mineraller ve yarı iletkenlere yönelik gümrük vergilerini artırmasının, 301. Madde tarifelerini gözden geçirme sürecinin "keyfi şekilde uygulanması" anlamına geldiğini belirtti.

Sözcü, "ABD yanlış uygulamalarını düzeltmek yerine yanlış yolda ilerlemeyi sürdürüyor" dedi.

Sözcü, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ), ABD'nin 301. Madde tarifelerinin DTÖ kurallarını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini açıkça belirttiğini hatırlattı.

ABD'nin bu hamlesinin kendisine bir fayda sağlamadığı gibi başkalarına da zarar verdiğini vurgulayan sözcü, bu hamlenin ithal malların maliyetini büyük oranda artırmaktan, Amerikalı şirket ve tüketicileri daha fazla kayba uğratmaktan ve ABD'li tüketicilerin cebine daha fazla yük bindirmekten başka bir işe yaramayacağını kaydetti.

DTÖ'nün kurucularından biri olan ABD'nin DTÖ kurallarına riayet etmede rol model olmayı başaramadığı gibi bu kuralları ihlal etmede başı çektiğini dile getiren sözcü, ABD'nin böyle yaparak, savunduğu "adil rekabeti" bünyesinde barındıramayacağını ve uluslararası toplum nezdindeki itibarını koruyamayacağını sözlerine ekledi.

Sözcü, ABD'nin tek kutuplu üstünlüğünü korumak amacıyla geçtiğimiz hafta ve aylarda ticari meseleleri siyasi amaçları için bir araç olarak kullandığını ifade etti.

Sözcü, ABD'nin sık sık tek taraflı yaptırımlar getirdiğini, 301. Madde tarifelerini gözden geçirme sürecini kötüye kullandığını ve Çin'in normal ticari, ekonomik ve teknolojik faaliyetlerine karşı aklın sınırlarını zorlayan bir seferberlik başlattığını söyledi.

Çin'e karşı ilkesiz eylemlerde bulunmanın, ABD'nin gücünü kanıtlamaktan ziyade özgüvenini kaybettiğini ortaya koyduğunu vurgulayan sözcü, bu eylemlerin ABD'nin kendi sorunlarını çözemeyeceğini, öte yandan küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin normal işleyişini daha fazla engelleyeceğini sözlerine ekledi.

Sözcü, bu eylemlerin Çin'in kalkınmasını ve yeniden canlanmasını durduramayacağını, bilakis Çin halkının ilerleme azmini kamçılayacağını belirtti.

ABD'nin son hamlesinin tipik bir tek taraflılık, siyasi manevra ve hegemonyacı zorbalık olduğunu vurgulayan sözcü, bu hamlenin, Biden'ın "Çin'in kalkınmasını kontrol altına almaya çalışmama" ve "Çin'le bağları koparma arayışına girmeme" taahhütleriyle çeliştiğini ifade etti.

Sözcü, ABD'nin hamlesinin iki ülke lideri arasında varılan karşılıklı uzlaşıların ruhuna aykırı olduğunu ve ikili işbirliği atmosferini ciddi şekilde baltaladığını söyledi.

Sözcü, "ABD tarafını DTÖ kurallarına ciddiyetle riayet etmeye ve gümrük vergisi artışlarını derhal geri çekmeye davet ediyoruz. Çin, kendi çıkarlarını korumak için gereken her şeyi yapacaktır" dedi.