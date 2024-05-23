Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Özel Temsilcisi İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Cenaze Törenine Katıldı

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TAHRAN, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi Zhang Guoqing, İran'ın merhum Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için Çarşamba günü Tahran'da düzenlenen cenaze törenine katıldı. Zhang ayrıca geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir ile de bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve Devlet Konseyi Başbakan Yardımcısı olan Zhang, Reisi'nin talihsiz vefatının ardından Çin Cumhurbaşkanı Xi'nin taziye mesajı gönderdiğini ve cenaze törenine katılmak üzere kendisini özel temsilci olarak atadığını belirtti. Zhang, bu durumun Xi ve Çin hükümetinin Çin-İran ilişkilerine verdiği büyük önemi gösterdiğini söyledi.

Zhang, Reisi'nin talihsiz vefatı dolayısıyla Xi adına taziyelerini sunarak, İran hükümeti ve halkının yanı sıra Reisi'nin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Reisi'nin talihsiz vefatının İran halkı için büyük bir kayıp olduğunu ve Çin halkının da iyi bir dostunu kaybettiğini belirten Zhang, ülkesinin bundan derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Zhang, Çin hükümeti ve halkının İran'la geleneksel dostluğu el üstünde tuttuğunu; bağımsızlık, istikrar ve kalkınmanın korunmasında İran hükümeti ve halkını güçlü şekilde desteklediğini ve Çin-İran kapsamlı stratejik ortaklığını daha da derinleştirmek üzere İran tarafı ile çalışmaya istekli olduğunu kaydetti.

Muhbir ise anma törenine katılmak üzere Zhang'ı özel temsilcisi olarak atayan Xi'ye içten teşekkürlerini iletti.

İran'ın her zaman olduğu gibi Çin ile ilişkilerini geliştirmeye devam edeceğini vurgulayan Muhbir, çeşitli alanlarda ikili işbirliğini derinleştirmek ve İran-Çin kapsamlı stratejik ortaklığını yeni bir seviyeye çıkarmak üzere Çin ile ortak çaba sarf etmeye istekli olduklarını söyledi.