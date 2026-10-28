Çin'de 65 yaş ve üstü nüfus ilk kez 14 yaş ve altı çocuk nüfusunu geçti - Son Dakika
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Çin'de 65 yaş ve üstü nüfus ilk kez 14 yaş ve altı çocuk nüfusunu geçti

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Çin\'de 65 yaş ve üstü nüfus ilk kez 14 yaş ve altı çocuk nüfusunu geçti
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Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre 2025'te 65 yaş ve üstü nüfus 223,65 milyona çıkarak 212,76 milyonluk 14 yaş altı çocuk nüfusunu ilk kez geçti. Analistler, yaşlanan nüfusla çalışma çağındaki nüfusun payının daralacağı uzun vadeli bir değişime girildiğini belirtiyor.

Çin'de çalışma çağı dışındaki 65 yaş ve üstü yaşlı nüfus, ülke tarihinde ilk kez 14 yaş ve altındaki çocuk nüfusunu geride bıraktı.

YAŞLI NÜFUSU, ÇOCUK NÜFUSUNU GEÇTİ

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun yayımladığı verilere göre, 2025'te 65 yaş ve üstü nüfus 223,65 milyona ulaşırken 14 yaş ve altı çocuk nüfusu 212,76 milyona geriledi.

Ülke nüfusu giderek yaşlanırken çalışan nüfusun bakması gereken yaşlı nüfus oranı çocuk nüfusunu ilk kez geride bıraktı. Bağımlı çocukların çalışan nüfusa oranı 2024'te yüzde 23 iken 2025'te yüzde 22'ye gerilerken, bağımlı yaşlıların oranı 2024'te yüzde 22,8 iken 2025'te yüzde 23,1'e yükseldi.

"ÇİN NÜFUSU GİDEREK YAŞLANACAK"

Analistlere göre Çin, nüfusunun giderek yaşlanacağı, çalışma çağındaki nüfusun payının giderek daralacağı uzun vadeli bir demografik değişime girmiş görünüyor.

Nüfus artışının 2016'dan bu yana yavaşladığı Çin'de 2022'de ilk kez ülke nüfusu azalmıştı. Doğum oranı 2025'te binde 5,63 ile ulusal kayıtların tutulmaya başlandığı 1949'dan bu yana en düşük seviyeye gerilemişti.

Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımında, "çalışma çağında" olarak tanımlanan 16 ila 59 yaşındakiler 851,36 milyonla nüfusun yüzde 60,6'sını, 65 yaş ve üzerindekiler ise 223,65 milyon ile nüfusun yüzde 15,9'unu oluşturuyor.

TEK ÇOCUK POLİTİKASININ TERK EDİLMESİ KOŞULLARI DEĞİŞTİRMEDİ

Çin hükümeti, 1980'lerden itibaren uygulanan "tek çocuk" politikasını terk ederek önce 2016 yılında çocuk sahibi olma sınırını 2'ye çıkarmış, ardından 2021'de ailelerin 3 çocuk sahibi olmasına izin veren yasa değişikliğini kabul etmişti.

Aileleri çocuk yapmaya teşvik etmeye yönelik politikalara rağmen ekonomik büyümenin yavaşlaması, yaşam ve çocuk yetiştirme maliyetlerinin artması nedeniyle yeni nesiller çocuk yapma konusunda tereddüt yaşıyor.

Nüfus azalmasının, yaşlanmayla birlikte gelecekte Çin'in iş gücü potansiyelinde azalmaya yol açacağı, bunun ekonomiye etkilerinin hissedileceği öngörülüyor.

Kaynak: AA
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