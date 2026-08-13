Çin'de Balıkçılık Sezonu Açıldı
Yaz av yasağının sona ermesiyle Çinli balıkçılar Sarı Deniz'e açıldı.
LİANYUNGANG, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de yaz dönemi av yasağının sona ermesinin ardından özel lisanslı balıkçı gemileri çarşamba günü Sarı Deniz'e açıldı.
Başlangıçta 5 Ağustos olarak planlanan balıkçılık sezonunun açılışı, Dolphin Tayfunu nedeniyle ertelenmişti.
Kaynak: Xinhua
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