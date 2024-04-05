HUANGLİNG, 5 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinde Çin medeniyetinin kurucusu ve tüm Çinlilerin ortak atası olarak kabul edilen Huangdi ya da diğer adıyla Sarı İmparator'u anmak için Perşembe günü düzenlenen törene aralarında denizaşırı ülkelerden gelen Çinlilerin de bulunduğu 400'den fazla kişi katıldı.
Tören geleneksel olarak Qingming ya da diğer adıyla Mezar Süpürme Günü'nde düzenleniyor. Çinliler bu yıl Perşembe gününe denk gelen bu özel günde ölen aile üyelerinin yasını tutuyor ve atalarını anıyor.
Son Dakika › Güncel › Çin'de Huangdi Anma Törenine 400'den Fazla Kişi Katıldı - Son Dakika
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