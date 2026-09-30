Çin'de imalat dışı PMI eylülde 1,2 yüzde puan artıp 50,2 ile eşik üstüne çıktı - Son Dakika
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Çin'de imalat dışı PMI eylülde 1,2 yüzde puan artıp 50,2 ile eşik üstüne çıktı

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Çin\'de imalat dışı PMI eylülde 1,2 yüzde puan artıp 50,2 ile eşik üstüne çıktı
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Çin'de imalat dışı PMI eylülde 1,2 puan artarak 50,2'ye yükseldi ve eşik değerin üzerine çıktı. Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre inşaat sektörü iş faaliyeti alt endeksi 3,4 puan artışla 50,3'e, hizmet sektörü alt endeksi ise 0,9 puan artışla 50,2'ye çıktı.

BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin'in imalat dışı satın alma yöneticileri endeksi (PMI) eylülde bir önceki aya göre 1,2 yüzde puan artarak 50,2 olarak gerçekleşti.

Endekste 50'nin üzerindeki değerler genişlemeyi gösterirken, bunun altındaki değerler ise daralma anlamına geliyor.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun çarşamba günü açıkladığı verilere göre, inşaat sektöründeki iş faaliyetlerine ilişkin alt endeks bir önceki aya göre 3,4 yüzde puan artışla 50,3'e ulaşırken, hizmet sektöründeki iş faaliyetleri alt endeksi 0,9 yüzde puan artarak 50,2'ye yükseldi.

Hizmet sektörleri arasında telekomünikasyon, yayıncılık ve uydu iletim hizmetleri, parasal ve finansal hizmetler ile sigortacılık sektörlerine ait PMI değerleri 55'in üzerinde gerçekleşerek eşik değerin oldukça üzerine çıktı. Sermaye piyasası hizmetleri ile gayrimenkul sektörlerinin endeksleri ise eşik değerin altında kalmaya devam etti.

Yeni siparişler endeksi eylülde bir önceki aya göre 2,4 yüzde puan artışla 46,5'e yükselerek, piyasa talebinde toparlanmaya işaret etti. İnşaat sektörünün yeni siparişler alt endeksi 3,3 yüzde puan artışla 45,7'ye, hizmet sektörü ise 2,2 yüzde puan artışla 46,7'ye yükseldi.

Satış fiyatları endeksi ağustos ayına göre 1 yüzde puan artışla 50,3'e yükselerek, genel satış fiyatlarında toparlanmayı yansıttı.

İstihdam endeksi bir önceki aya göre 0,5 yüzde puan artarak 45,9'a ulaşarak, işe alım koşullarında iyileşmeyi ortaya koydu.

İş beklentileri endeksi ağustos ayına kıyasla 0,5 yüzde puan artarak 55,5'e ulaştı ve imalat dışı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin piyasa gelişimine yönelik güveninin güçlendiğine işaret etti. İnşaat sektörünün iş beklentileri endeksi 3,6 yüzde puan artarak 55,4'e yükselirken, hizmet sektörünün iş beklentileri endeksi 55,5 seviyesini korudu.

Ulusal İstatistik Bürosu Baş İstatistikçisi Huo Lihui, hizmet sektöründe iş faaliyetleri endeksinin eşik değerin üzerine çıkmasıyla hizmet piyasasındaki hareketliliğin toparlandığını söyledi. Huo ayrıca, inşaat sektörünün iş faaliyeti endeksinin bu yılın en yüksek seviyesine ulaştığını ve inşaat çalışmalarının hız kazandığını kaydetti.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiEkonomiİnşaatFinansGüncelSon Dakika

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