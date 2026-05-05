Çin\'de Vize Muafiyeti Turizmi Canlandırdı

BEİJİNG, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in uygulamaya koyduğu vize muafiyeti politikaları, ülkeye yönelik yabancı turist ilgisini önemli ölçüde artırdı.

Çin, tek taraflı vize muafiyeti uygulamasını 50 ülkeye genişletti ve 29 ülkeyle de karşılıklı vize muafiyeti anlaşmaları imzaladı.

Ayrıca, 55 ülkenin vatandaşları Çin'i ziyaret etmek için 240 saatlik vizesiz transit geçiş uygulamasından yararlanabiliyor. Gümrüksüz satış ve vergi iadesi sistemlerinin iyileştirilmesi ile ödeme hizmetlerinin kolaylaştırılmasının da bu sürece katkı sağladığını belirtiliyor.