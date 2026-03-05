Çin\'de Yapay Zeka Değeri 2025\'te 173 Milyar Doları Geçecek

BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanı Li Lecheng, Çin'de yüksek kaliteli ekonomik kalkınmanın güçlü itici güçlerinden biri olan temel yapay zeka sektörünün değerinin, 2025 yılında 1,2 trilyon yuanı (yaklaşık 173,9 milyar ABD doları) geçtiğini söyledi.

Li perşembe günü Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık oturumu kapsamında yaptığı açıklamada, ülkedeki yapay zeka şirketlerinin sayısının geçen yıl 6.200'ü aştığını belirtti.

Yapay zekanın Çin'deki fabrikalarda ve günlük yaşamda giderek daha fazla kullanıldığına dikkat çeken Li, 2025 yılı sonu itibarıyla Çinli şirketlerin 300'den fazla insansı robot ürününü piyasaya sürdüğünü, yıllık ana iş cirosu en az 20 milyon yuan olan imalat işletmelerinin yüzde 30'undan fazlasının ise yapay zeka teknolojilerini benimsediğini ifade etti.

Çin'in geliştirdiği yapay zeka modellerinin küresel çapta ilgi gördüğünü belirten Li, Çin'in geçtiğimiz yıl açık kaynak yapay zeka modellerinin indirilme sayısında dünyada ilk sırada geldiğini vurguladı.

Yapay zeka, Ulusal Halk Kongresi'nin 14. döneminin dördüncü oturumunda görüşülmek üzere perşembe günü sunulan hükümet çalışma raporunda da öne çıkan başlıklardan biri oldu.

Raporda Çin'in bu yıl yeni akıllı ekonomi biçimleri yaratmak üzere çalışacağı belirtiliyor. Bu kapsamda kilit önemdeki sektör ve alanlarda, yapay zekanın büyük ölçekli ticari uygulamalarının teşvik edilmesi, hiper ölçekli akıllı bilgi işlem kümelerine yönelik yeni altyapı projelerinin başlatılması ve uydu internetinin geliştirilmesine hız verilmesi gibi spesifik önlemler alınması öngörülüyor.