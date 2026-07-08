Çin'den ABD ve İran'a Diyalog Çağrısı - Son Dakika
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Çin'den ABD ve İran'a Diyalog Çağrısı

08.07.2026 14:20
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Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İran'a güç kullanmaktan kaçınarak diyalog kurmalarını önerdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, gece saatlerinde ABD ile İran arasındaki saldırıların ardından tarafları diyaloğa ve güç kullanmaktan kaçınmaya çağırdı.

Sözcü Mao, başkent Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, ABD ile İran arasında gece saatlerinde düzenlenen saldırılara ilişkin soruyu yanıtladı.

Çatışmaların başlamasının hiçbir tarafın çıkarına olmadığını vurgulayan Mao, temel sorunların askeri hamlelerle çözülemeyeceğini belirtti.

Mao, ABD ve İran'a, aralarında sağlanan mutabakatı tam olarak uygulama, anlaşmazlıkları diyalog ve müzakereler yoluyla çözme ve güç kullanmaktan kaçınma çağrısında bulundu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) gece saatlerinde yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın "ticari taşımacılığa yönelik saldırıları" gerekçe gösterilerek, ülkedeki bazı hedeflere saldırılar düzenlendiğini duyurulmuştu.

Fars Haber Ajansı ise İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, ABD'nin gece saatlerinde ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık olarak Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 askeri tesisi, füze ve İHA'larla hedef aldığını kaydetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise bugün 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran'la mutabakata yönelik soruya, "Benim için bitti. Artık onlarla anlaşmak istemiyorum." yanıtını vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin'den ABD ve İran'a Diyalog Çağrısı - Son Dakika

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