Çin'den ABD ve İsrail'e İran Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'den ABD ve İsrail'e İran Uyarısı

03.03.2026 18:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına karşı uluslararası diyalog çağrısı yaptı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İsrail ile ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü saldırılara ilişkin, tarafları uluslararası ilişkilerde güç kullanımından kaçınmaya çağırırken gücün problemlere çözüm olmayacağı, yenilerini yaratacağı mesajını verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, İsrailli mevkidaşı Gideon Saar ile telefonda görüştü.

Vang görüşmede, Çin'in, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği askeri saldırılara karşı olduğunu belirterek, "Güç problemleri çözmez, onun yerine yeni problemler ve uzun vadeli sonuçlar yaratır. Gerçek askeri güç, harp meydanında değil, savaşı önlemektedir." dedi.

Çin'in uluslararası ve bölgesel krizlerin daima diyalog ve istişare ile çözümünden yana olduğunu vurgulayan Vang, "Tüm taraflar Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın amaç ve ilkelerine uymalı, uluslararası ilişkilerde güç kullanımından kaçınmalı. Bu, İsrail dahil tüm tarafların çıkarına olacaktır." ifadelerini kullandı.

Vang, Çin'in İran'ın nükleer sorununa siyasi çözüm bulunmasını desteklediğini, ABD ile İran arasındaki son müzakerelerde, İsrail'in güvenlik kaygılarına da yanıt veren ciddi ilerleme kaydedilmişken bunun askeri çatışmayla engellendiğini söyledi.

Çin'in, Orta Doğu sorununda adil ve tarafsız duruşunu koruduğunu, gerilimin düşürülmesi için yapıcı rol oynamayı sürdüreceğini dile getiren Vang, "Askeri operasyonların derhal durdurulması, gerilimin daha fazla tırmandırılarak çatışmanın kontrolden çıkmasının önlenmesi çağrısını yapıyoruz." diye konuştu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den ABD ve İsrail'e İran Uyarısı - Son Dakika

Türkiye-İran sınırında 2 kilometrelik tır kuyruğu Türkiye-İran sınırında 2 kilometrelik tır kuyruğu
İbrahim Kalın’ın kitabı, zirveye oturdu İbrahim Kalın'ın kitabı, zirveye oturdu
Güney Kıbrıs’taki üsleri ABD’ye açan İngiltere, İran vurunca geri adım attı Güney Kıbrıs'taki üsleri ABD'ye açan İngiltere, İran vurunca geri adım attı
Mbappe, sakatlığı sonrası kulüp içerisinde ortalığı karıştırdı Mbappe, sakatlığı sonrası kulüp içerisinde ortalığı karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor En fazla 1 haftaları var Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor! En fazla 1 haftaları var

17:57
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı
17:06
İsrail’in vurduğu Tahran’dan dumanlar yükseliyor Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
İsrail'in vurduğu Tahran'dan dumanlar yükseliyor! Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
16:29
Yasak aşk infazında korkunç itiraf: Karnı şişince sorun büyüdü
Yasak aşk infazında korkunç itiraf: Karnı şişince sorun büyüdü
16:03
Savaşın en önemli kaybı Dev gemiyi batırdılar
Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
15:36
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
15:34
İsrail, Tahran’ı bombalıyor Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 18:21:52. #.0.5#
SON DAKİKA: Çin'den ABD ve İsrail'e İran Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.