Çin'den ABD'ye Vize Kısıtlaması

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BEİJİNG, 11 Aralık (Xinhua) -- Çin, Hong Kong ile ilgili meselelere müdahale eden ABD personeline vize kısıtlaması getirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin, Hong Kong Özel İdari Bölgesi Yönetimi yetkililerine vize kısıtlamaları getirme yönündeki son duyurusu hakkında salı günü açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Hong Kong'la ilgili meseleleri bahane edip Çinli yetkililere yönelik vize kısıtlamalarını kötüye kullanarak Çin'in içişlerine alenen müdahale ettiğini ve uluslararası hukuk ilkeleri ile uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları ciddi şekilde ihlal ettiğini belirten Mao, "ABD'nin hamlelerine ilişkin kesin duruşumuzu daha önce de ifade etmiştik" dedi.

Mao, Çin Halk Cumhuriyeti Dış İlişkiler Yasası ve Çin Halk Cumhuriyeti Yabancı Yaptırımlarla Mücadele Yasası'nın ilgili hükümleri uyarınca Hong Kong ile ilgili konularda kötü niyetle hareket eden ABD personeline vize kısıtlamaları getirmeye karar verdiklerini söyledi.

Sözcü, Hong Kong'un Çin'in bir parçası olduğunu ve Hong Kong ile ilgili meselelerin tamamen Çin'in iç işlerini ilgilendirdiğini yineledi.

Mao, "ABD'den Çin'in egemenliğine gerçek anlamda saygı duymasını, Hong Kong'da hukukun üstünlüğüne saygı göstermesini ve Hong Kong'un işlerine herhangi şekilde müdahale etmeye son vermesini istiyoruz" dedi.

Ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını korumaya ve "tek ülke, iki sistem" politikasını uygulamaya kararlı olduklarını vurgulayan Mao, Hong Kong'un işlerine müdahale edecek herhangi bir dış güce karşı kararlılıkla karşı koymaya devam edeceklerini söyledi.