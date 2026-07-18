Çin'den Afrika'ya Ebola Desteği - Son Dakika
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Çin'den Afrika'ya Ebola Desteği

Çin\'den Afrika\'ya Ebola Desteği
18.07.2026 13:00
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Çin, Afrika'nın Ebola ile mücadelesine 4,5 milyon dolar destek sağladı. Dayanışma mesajı verildi.

ADDİS ABİBA, 18 Temmuz (Xinhua) -- Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Genel Direktörü Jean Kaseya, Ebola salgınıyla mücadelede Çin'in Afrika'ya gösterdiği dayanışmayı takdirle karşıladıklarını söyledi.

Kaseya cuma günü Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki genel merkez binasında Çin'in Afrika Birliği (AB) Misyonu Başkanı Jiang Feng ile bir araya geldi.

Kaseya, görüşmede Çin hükümetinin Afrika'nın Ebola ile mücadelesine yönelik 2,5 milyon ABD doları tutarındaki ek acil yardım katkısını resmileştiren bir devir belgesi imzaladığını, böylelikle Çin'in doğrudan desteğinin toplam 4,5 milyon dolara ulaştığını belirtti.

"Bugün Afrika, güçlü bir dayanışma mesajı aldı" diyen Kaseya, bu desteğin "ön saflardaki operasyonları güçlendirmeye, sağlık çalışanları ve toplulukları korumaya ve salgını kontrol altına alma çabalarını hızlandırmaya yardımcı olacağını" kaydetti.

Jiang ise Çin ve Afrika'nın iyi dostlar, güvenilir ortaklar ve kardeşler olduğunu belirterek, salgının başlangıcından bu yana Çin hükümetinin durumu yakından takip ettiğini ve Afrika'nın salgına karşı mücadelesine büyük önem verdiğini vurguladı.

Kaseya, Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi adına, bu kritik dönemde Afrika'nın yanında duran Çin hükümetine ve halkına şükranlarını sundu.

Çin, haziran ayının sonlarında da Afrika'nın Ebola ile mücadelesine 2 milyon dolarlık acil destek sağlamıştı.

Öte yandan Çin'in salgınla mücadele alanında uzman ikinci tıbbi ekibi de, bu ayın başlarında Ebola'nın önlenmesi ve kontrol altına alınmasına destek olmak üzere Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'ya ulaştı.

Ekibin epidemiyolojik araştırma, laboratuvar testleri, vaka yönetimi, enfeksiyon önleme ve kontrolü ile personel eğitimi alanlarında teknik destek sağlaması, deneyim paylaşımında bulunması ve Çin'in uzmanlığını aktararak Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin salgın önleme, kontrol ve tedavi kapasitesini güçlendirme çabalarına katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık, Güncel, Afrika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Afrika'ya Ebola Desteği - Son Dakika

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