Çin\'den Afrika\'ya İthalatta Sıfır Gümrük Vergisi

MOMBASA, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin, 1 Mayıs itibarıyla diplomatik ilişkilere sahip olduğu 53 Afrika ülkesinden ithal edilen ürünlere yönelik sıfır gümrük vergisi politikasını uygulamaya koydu.

Africa Star Demiryolu Şirketi'nin verilerine göre, Kenya'daki Standart Hat Demiryolu, bu yılın ilk yarısında gerçekleştirilen 3.931 yük treni seferiyle 4,278 milyon ton yük taşıdı. Demiryolunun günlük ortalama yük hacminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,3 artış kaydedildi.

Sıfır gümrük vergisi politikasının hayata geçirilmesinin ardından mayıs ve haziran aylarında Nairobi'den Mombasa'ya gerçekleştirilen konteyner sevkiyatları hızla yükselerek, yılın başında kaydedilen aylık ortalama hacme kıyasla yaklaşık yüzde 44 oranında arttı.