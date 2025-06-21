Çin'den Çok Kutlu Dünya Çağrısı - Son Dakika
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Çin'den Çok Kutlu Dünya Çağrısı

21.06.2025 13:18
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Ding Xuexiang, ekonomik küreselleşme ve çok kutuplu dünya için işbirliği çağrısında bulundu.

ST. PETERSBURG, 21 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, insanlığın ortak değerlerinin savunulması, eşit ve düzenli çok kutuplu bir dünyanın yanı sıra evrensel olarak faydalı ve kapsayıcı ekonomik küreselleşmenin teşvik edilmesi çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Ding, cuma günü 28. St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nun genel oturumunda "İnsanlığın Ortak Değerlerinin Savunulması ve Çok Kutuplu Bir Dünyanın Teşvik Edilmesi" başlıklı bir konuşma yaptı.

Ding, konuşmasında dört maddelik öneride bulundu.

İlk olarak, kapsamlı istişare, ortak katkı ve paylaşılan faydalar temelinde küresel yönetişimin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Ding, tüm uluslar için eşit hak, fırsat ve kuralların teşvik edilmesi ve Birleşmiş Milletler'in otoritesi ve uluslararası adaletin korunması çağrısında bulundu.

İkinci olarak, açık ve çoğulcu bir dünya ekonomisinin birlikte inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan Ding, çok taraflı ticaret sistem ve uluslararası ekonomik düzenin korunması, ekonomik küreselleşme pastasının büyütülüp eşit şekilde paylaşılması ve Küresel Güney ülkelerine daha fazla fırsat sunulmasına yönelik somut adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Üçüncü olarak medeniyetler arasında etkileşim ve karşılıklı öğrenmenin desteklenmesine dikkat çeken Ding, medeniyetlerin çeşitliliğe saygı gösterilmesi, her ülkenin kendi değerlerini gerçekleştirme yöntemlerini keşfetmesinin desteklenmesi ve yeni bir Soğuk Savaş'a ya da ideolojik çatışmalara karşı çıkılması gerektiğini ifade etti.

Dördüncü olarak güven inşa etmek, çatışmaları çözmek ve diyalog yoluyla güvenliği artırmak suretiyle küresel barış ve kalkınmanın korunması gerektiğini vurgulayan Ding, kalıcı istikrar ve ortak refah için barış meşalesinin gelecek nesillere aktarılması çağrısında bulundu.

Rusya ile ilişkilerini daha yüksek seviyelere taşımaya, işbirliğini genişletmeye ve direncini güçlendirmeye hazır olduklarını belirten Ding, iki ülkenin, karşılıklı fayda sağlayan yüksek kaliteli işbirliğini geliştirerek halklarına daha fazla fayda sağlaması gerektiğini ifade etti. Ding ayrıca Çin ve Rusya'nın BM gibi çok taraflı platformlarda koordinasyonu artırarak daha adil, eşit ve müreffeh bir çok kutuplu dünya inşasına katkıda bulunması gerektiğini söyledi.

Ding forum kapsamında Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Denis Manturov, Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Rus petrol şirketi Rosneft'in CEO'su Igor Sechin ve Gazprom CEO'su Alexey Miller ile bir araya geldi.

Görüşmelerde, taraflar, Çin-Rusya Yatırım İşbirliği Komitesi, Enerji İşbirliği Komitesi ve Enerji İş Forumu gibi mekanizmaların etkin şekilde kullanılması, yatırım ve enerji alanında yüksek kaliteli işbirliğinin geliştirilmesi ve ikili ilişkilere ivme kazandırılması konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: Xinhua

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