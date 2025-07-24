Çin'den DTÖ'ye Tek Taraflı Vergilere Karşı Çağrı

CENEVRE, 24 Temmuz (Xinhua) -- Cenevre'de düzenlenen Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Konseyi toplantısında Çin heyeti, tek taraflı gümrük vergisi uygulamalarına karşı çıkılması ve çok taraflı ticaret sisteminin savunulması çağrısında bulundu.

Çin heyeti, çarşamba günü sona eren iki günlük toplantıda yaptıkları açıklamada belirsizliğin artması ve parçalanma riskinin yükselmesiyle küresel ticaretteki karmaşanın yoğunlaştığını ifade etti.

Son dönemde yeni tek taraflı gümrük vergisi önlemlerinin ortaya çıkmaya başladığını kaydeden heyet, kısıtlayıcı tedbirlerden etkilenen ticaret hacminin 2,7 trilyon ABD dolarına ulaşarak istatistiklerin tutulmaya başlandığı 2009 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye yükseldiğini belirtti.

Heyet bu konjonktürde DTÖ üyelerine dayanışma ve işbirliğini güçlendirme ve çok taraflı ticaret sistemini daha etkin şekilde destekleme çağrısında bulundu.

Heyet, ticaret alanındaki anlaşmazlıkları hafifletmek üzere ilgili üyeler tarafından varılan ikili anlaşmalar veya alınan tedbirlerin DTÖ kurallarına uygun olması gerektiğini vurguladı.

Toplantıda Brezilya, Avrupa Birliği, Avustralya, Yeni Zelanda, Rusya, Venezuela ve diğer DTÖ üyeleri, küresel ticarette artan karmaşanın, üyelerin ortak menfaatine olmadığını kaydetti. Tek taraflı gümrük vergisi önlemlerinin, çok taraflı kuralların temelini baltaladığı ve işletmeler ve tüketiciler için maliyetleri önemli ölçüde artırdığını belirten üyeler, bu önlemlerin özellikle de kırılgan durumdaki gelişmekte olan üyelerin ekonomik büyüme ve sosyal gelişimini engellediğine dikkat çekti.

Toplantıda mevcut koşullar göz önüne alındığında çok taraflı ticaret sisteminin korunmasının her zamankinden daha kritik hale geldiği vurgulandı.