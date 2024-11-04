Çin'den Fransa'ya Sübvansiyon Çağrısı

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BEİJİNG, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, Avrupa Birliği'nin kilit öneme sahip üyesi olan Fransa'ya, Avrupa Komisyonu'nu samimiyet gösterme ve AB'nin Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmasına ilişkin bir çözüm için Çin tarafıyla orta noktada buluşma yönünde teşvik etme çağrısında bulundu.

Çin Ticaret Bakanlığı'na göre Wang söz konusu açıklamayı 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı öncesinde Pazar günü Shanghai'da Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı'na bağlı Dış Ticaret ve Yurtdışındaki Fransız Vatandaşlar Delegesi Sophie Primas ile toplantısı sırasında yaptı. Wang ve Primas, bu hafta başlayacak 7. Çin Uluslararası İthalat Fuarı öncesinde bir araya geldi.

AB'nin Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmasının, AB ve Çin otomobil sektörleri arasındaki işbirliğine büyük engel teşkil ettiğini ve bu durumun an itibarıyla iki tarafın sektörlerinde kritik bir endişe yarattığını belirten Wang, Çin ve AB'nin teknik ekiplerinin ikinci istişare turunu gerçekleştirmekte olduğunu hatırlattı.

Wang, Çin'in AB ile olan ticari uyuşmazlığı, gerçekler temelinde ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına uygun şekilde diyalog ve istişare yoluyla ele almaya kararlı olduğunu yineledi.

Wang, sektörden başvuru olmadan başlatılan AB'nin sübvansiyon karşıtı soruşturmasının tersine Çin'in konyak, domuz eti ve süt ürünleri gibi belli AB mallarına karşı başlattığı ticareti düzeltme soruşturmalarının, yerli sektörlerin talebiyle ve DTÖ kuralları ve Çin yasa ve yönetmeliklerine tam uyum içinde başlatıldığını ifade etti.

Bakan, Çin'in söz konusu soruşturmaları yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde sürdüreceğini, Fransa da dahil olmak üzere AB üye devletlerinin işletmelerinin hukuki haklarını gözeteceğini ve kararı kanıt ve olgulara göre vereceğini vurguladı.

Wang, bu anlamda uygun bir çözüme ulaşmak üzere Avrupa Komisyonu'yla çalışmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin ile Fransa arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıldönümü olduğunu ve Fransa'nın yeniden Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda onur konuğu ülke olduğunu kaydeden Wang, fuara bu yıl 100'ün üzerinde Fransız şirketinin katıldığını, bu sayının AB ülkeleri arasındaki en yüksek sayı olduğunu ve bu durumun Fransız şirketlerin Çin pazarına olan güçlü ilgisini yansıttığını dile getirdi.

Primas ise Çin'le ekonomik ve ticari ilişkilerini derinleştirmeye olan sıkı bağlılıklarını vurgulayarak Fransa'nın bu yılki fuarda yeniden onur konuğu ülke olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Fransa'nın Çin'le olan ticaretinde tarım ve gıda ürünlerinin kritik rol oynadığına dikkat çeken Primas, Çin'in konyak gibi AB ürünlerini hedef alan soruşturmalarından büyük endişe duyduklarını söyledi.

AB ile Çin arasındaki ticari gerilimin daha fazla tırmanmasını istemediklerini kaydeden Primas, iki tarafın ticari anlaşmazlıkları istişare yoluyla çözüme kavuşturması temennisini dile getirdi.