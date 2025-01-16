Çin'den Gazze Ateşkesi Açıklaması

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Çin, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, anlaşmanın etkin şekilde uygulanmasını umduğunu bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, ateşkes anlaşmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çin'in Gazze'deki ateşkesi memnuniyetle karşıladığını dile getiren Sözcü Guo, "Umarız bu anlaşma etkin şekilde uygulanır ve Gazze'de tam ve kalıcı bir ateşkes sağlanır." dedi.

Guo, Çin'in, Gazze'deki krizin başlangıcından bu yana erken bir ateşkes için çağrılar yaptığına, gerilimin düşürülmesi, sivillerin korunması ve insani yardım sağlanması için çaba harcadığına dikkati çekerek, ateşkesin uygulanmasını destekleyeceklerini söyledi.

Çin'in uluslararası toplumla işbirliği içinde Orta Doğu'da barış ve istikrar için aralıksız çaba göstermeyi sürdüreceğini vurgulayan Guo, "Umarız ilgili taraflar Gazze'deki ateşkesi fırsat olarak görerek bölgedeki gerilimleri düşürmek için çaba sarf eder." ifadesini kullandı.

Guo, Çin'in Gazze'ye insani yardımı sürdüreceğini ve çatışma sonrası yeniden inşa sürecine destek olacağını kaydetti.???????

?İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, dün İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.