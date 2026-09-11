Çin'den Hindistan'a yabancı işletmeler için adil iş ortamı çağrısı
Çin, Hindistan'a ülkede yatırım yapan ve faaliyet gösteren yabancı işletmelere eşit, adil, şeffaf ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı sağlama çağrısında bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin karşılıklı fayda ve kazan-kazan ilkelerine dayandığını söyledi.
BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin, Hindistan'a, ülkede yatırım yapan ve faaliyet gösteren yabancı işletmelere eşit, adil, şeffaf ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı sağlama çağrısında bulundu.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, Çin ile Hindistan arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin özü itibarıyla karşılıklı fayda ve kazan-kazan ilkelerine dayandığını söyledi.
Kaynak: Xinhua
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