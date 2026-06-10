Çin\'den İran\'a Sükunet Çağrısı

BEİJİNG, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, İran'la ilgili son gelişmelerin son derece endişe verici olduğunu belirterek, ilgili taraflara sükunet ve itidali elden bırakmama ve gerilimi artırmaktan kaçınma çağrısında bulunduklarını söyledi.

Lin çarşamba günkü basın toplantısında, ilgili tarafların durumu yatıştırmak üzere somut adımlar atması, anlaşmazlıkları siyasi ve diplomatik yollarla çözüme kavuşturması ve en kısa sürede kapsamlı ve kalıcı bir ateşkes sağlanması için çaba göstermesi gerektiğini belirtti.