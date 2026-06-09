Bahçelievler Belediye Başkanı, ruhsatsız iş yapan Suriyeli esnafın dükkanını mühürledi - Son Dakika
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Bahçelievler Belediye Başkanı, ruhsatsız iş yapan Suriyeli esnafın dükkanını mühürledi

09.06.2026 19:17
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Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, ilçede gerçekleştirdiği denetimler sırasında ruhsatsız ve hijyen kurallarına aykırı şekilde açıkta tatlı satan Suriyeli bir esnafa ait dükkanı bizzat mühürletirken, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından ne istiyorsam senden de isteyeceğim, bu ülkenin kaidelerine uyacaksınız" dedi.

İstanbul'da Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, ruhsatsız ve hijyen kurallarına aykırı şekilde işletilen Suriyeli bir şahsa ait dükkanı mühürletti. Denetimde Bahadır, "Türkiye Cumhuriyeti’nin kaidelerine uyacaksınız" dedi.

"BURAYI MÜHÜRLÜYORSUNUZ HEMEN" 

Bahçelievler genelinde yürütülen saha denetimleri kapsamında sokakları inceleyen Belediye Başkanı Hakan Bahadır, kurallara uymadığı tespit edilen bir dükkanın önünde durarak yanındaki ekiplere dükkanın mühürlenmesi talimatını verdi.

Talimatın ardından dükkandan içeri giren Başkan Bahadır, tezgahların üzerindeki açık tatlıları ve reyonları inceledi. İş yeri sahibine yönelerek, "Selamünaleyküm... Ne bunlar böyle? Tatlı... Ama açık satıyorsun. Sen tatlıcı mısın? Sen nerelisin?" sorularını sordu. Dükkan sahibinden "Suriye" yanıtını alan Bahadır, hemen ardından "Ruhsat ver bakayım" diyerek resmi evrakları talep etti.

Bahçelievler Belediye Başkanı, ruhsatsız iş yapan Suriyeli esnafın dükkanını mühürledi

MUHASEBECİ DE TEPKİDEN NASİBİNİ ALDI 

İş yeri sahibinin "Muhasebeyle geldim" diyerek ruhsat ibraz edememesi üzerine Başkan Bahadır, işletmenin muhasebecisini telefonla arattı. Telefonu eline alan Hakan Bahadır, muhasebeciye dükkandaki usulsüzlükleri tek tek sıralayarak şu ifadeleri kullandı:

"Mükellefinize geldim şimdi de oradan sizi arıyorum. Burası çok pis, çok karışık, ruhsatı yok. Bunları açtırıyorsunuz, vergi dairesine gönderiyorsunuz. Neden belediyeye göndermiyorsunuz ruhsat almasını söylemiyorsunuz? Şimdi kapatacağız, biz burayı mühürleyeceğiz. Bunları kapattığım gibi size de işlem yapacağım. Adam baklava satıyor açıkta, onu satıyor bunu satıyor. Olur mu ya?"

Bahçelievler Belediye Başkanı, ruhsatsız iş yapan Suriyeli esnafın dükkanını mühürledi

"BURAYI KAPATACAĞIZ"

Telefon görüşmesini sonlandıran Bahçelievler Belediye Başkanı, kuralların herkes için eşit olduğunu ve yasalara harfiyen uyulması gerektiğini belirterek dükkan sahibine uyarılarda bulundu.

Herhangi bir imtiyaz tanınmayacağının altını çizen Bahadır, net konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Kurallara uyacaksın. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı... Onlardan istediğimi senden de isteyeceğim, böyle bir şey yok. Burayı kapatacağız, mühürleyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kaidelerine uyacaksınız bak!"

Dükkan, belediye zabıta ekipleri tarafından resmi olarak mühürlenerek faaliyetten menedildi. 

Bahçelievler Belediye Başkanı, ruhsatsız iş yapan Suriyeli esnafın dükkanını mühürledi

Türkiye Cumhuriyeti, Yerel Haberler, Hakan Bahadır, Bahçelievler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Bahçelievler Bahçelievler Belediye Başkanı, ruhsatsız iş yapan Suriyeli esnafın dükkanını mühürledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hakan Erdemanar Hakan Erdemanar:
    Bİ TANE NE YA BİNLERCE VAR ..MAKSAT GÖZ OLSUN MU ACABA 1 0 Yanıtla
  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Erdogan in muhacir kardesleri 0 0 Yanıtla
  • c5nmzbwwhc c5nmzbwwhc:
    yapsa suç yapmasa suç ne arzu ederslniz acaba 0 0 Yanıtla
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