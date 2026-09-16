Çin\'den İran ve ABD\'ye İslamabad Mutabakat Zaptı çağrısı

BEİJİNG, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang çarşamba günü gerçekleşen görüşmede, ABD-İran çatışmasının uzamasının, ilgili tarafların ve uluslararası toplumun ortak çıkarına olmadığını söyledi.

Wang, İran ve ABD'yi rasyonelliği sürdürüp itidalle hareket etmeye, bir an önce İslamabad Mutabakat Zaptı'na geri dönmeye, şu ana kadar varılan uzlaşı temelinde bir müzakere mekanizmasını yeniden oluşturmaya ve birbirlerini ilgilendiren konularda kapsamlı istişareler yürütmeye teşvik ettiklerini ifade etti.

İran ile diğer Körfez ülkeleri arasındaki diyaloğu desteklediklerini kaydeden Wang, iki tarafın birbirlerinin toprak egemenliğine ve ulusal güvenliğine saygı göstermesine, ayrıca bölgenin ortak çıkarlarını yapıcı bir şekilde korumasına da destek verdiklerini vurguladı.

Wang, tüm tarafların Hürmüz Boğazı'nın bir an önce yeniden açılması için etkin önlemler alması, uluslararası su yollarının açık ve güvenli kalmasını sağlaması ve uluslararası enerji taşımacılığının yanı sıra üretim ve tedarik zincirlerinin de istikrarını koruması gerektiğini dile getirdi.

Çin'in, bölgesel gerilimin Yemen ve Kızıldeniz'e yayılmasını istemediğini belirten Wang, tüm taraflara durumu daha da karmaşık hale getirecek eylemlerden kaçınma ve sorunları diyalog ve istişare yoluyla çözüme kavuşturma çağrısı yaptı.