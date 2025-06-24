Çin'den İsrail-Iran Ateşkesi Desteği - Son Dakika
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Çin'den İsrail-Iran Ateşkesi Desteği

24.06.2025 19:13
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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İran ile İsrail arasında gerçek bir ateşkes çağrısı yaptı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail ile İran arasında "gerçek bir ateşkese" varılmasını desteklediğini dile getirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile telefonda görüştü.

Bakan Vang görüşmede, ABD, İran'a saldırdığında Çin'in saldırıyı kınayan ilk ülkelerden biri olduğunu, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) güvencesi altındaki nükleer tesislere yönelik saldırıların Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın amaç ve ilkeleri ile uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

Çinli Bakan, ülkesinin İran'ın egemenliğini ve güvenliğini korumaya yönelik çabalarını ve bu temelde "gerçek bir ateşkese" varılmasını, insanların normal hayatına dönmesini ve Orta Doğu'daki gerilimin en kısa zamanda düşürülmesini desteklediğini vurguladı.

Çin'in, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) ateşkes ve barış çağrısında tek ses olmasını takdir ettiğini ifade eden Vang, BM Güvenlik Konseyi'nin üzerine düşeni yapması ve uluslararası barış ve güvenliği sağlama sorumluluğunu yerine getirmesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Çin'in açıklamasında, İranlı Bakan Erakçi'nin de bölgedeki durum hakkında Vang'a bilgi verdiği, İsrail ve ABD'nin nükleer tesislere yönelik saldırılarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini, İran'ın karşılık vermekten başka seçeneğinin kalmadığını, İran ve İsrail arasında ateşkese varıldığını ancak durumun stabil olmadığını, İsrail'in saldırganlığına son vermediği takdirde gerçek müzakerelerin başlayamayacağını söylediği aktarıldı.

Vang, Fidan ile de görüştü

Vang, gün içinde Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

İsrail'in "gelecekteki olası tehditleri" öne sürerek İran'a "önleyici saldırılar" düzenlemesinin uluslararası hukuku ve İran'ın egemenliğini ihlal ettiğine dikkati çeken Vang, ABD askeri uçaklarının, İran'ın Uluslararası Atom Enerji Ajansının denetimi altındaki nükleer tesislerini bombalamasının da kötü bir emsal oluşturduğunu ve uluslararası nükleer silahların yayılması rejimini tehdit ettiğini vurguladı.

Vang, Çin'in İran, İsrail ve ilgili taraflarla iletişimi sürdürdüğü, gerçek bir ateşkesin sağlanmasını ve etkin şekilde uygulanmasını umduğunu belirterek, "Tüm taraflar derslerini çıkarmalı, eşit temelde diyaloğu yeniden başlatmalı ve İran'ın nükleer sorununu siyasi çözüm yoluna yeniden sokmalı." ifadesini kullandı.

Orta Doğu sorunun temelinde hala Filistin meselesinin olduğuna dikkati çeken Vang, nihayetinde Filistin ve İsrail'in barış içinde bir arada yaşayacağı "iki devleti çözümün" desteklemesinin gerekli olduğunun altını çizdi.

Vang, Çin'in, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanlarının Türkiye'nin ev sahipliğinde savaşa karşı tek ses olmasını, çatışmaların dindirilmesi çağrısını desteklediğini, Türkiye'nin bölgesel barış ve istikrar için etkin rol oynamasını beklediğini dile getirdi.

İsrail ile İran arasında ateşkes

ABD Başkanı Donald Trump, gece saatlerinde İsrail ile İran arasında ateşkese gidileceğini duyurmuş, İsrail ateşkesi kabul ettiğini açıklamıştı.

İsrail, İran'ın sabah saatlerinde düzenlediği füze saldırısıyla ateşkesi ihlal ettiğini savunmuş, Trump'ın "ateşkese uyma" konusundaki uyarısına rağmen İran'ın başkenti Tahran'a "sınırlı saldırı" düzenlediğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den İsrail-Iran Ateşkesi Desteği - Son Dakika

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