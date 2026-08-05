Çin'den Japonya'ya Tepki: Asılsız Suçlamalar - Son Dakika
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Çin'den Japonya'ya Tepki: Asılsız Suçlamalar

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Çin, Japonya'nın savunma raporundaki 'Çin tehdidi' iddialarını reddetti ve eleştirilerde bulundu.

BEİJİNG, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Chen Xi, Japonya'nın yeni savunma resmi raporunda yer alan Çin ordusuna ilişkin değerlendirmeleri reddederek, raporun sözde "Çin tehdidi" söylemini körüklediğini ve bunun Japonya'nın askeri kapasitesini artırmasına yönelik kısıtlamaları gevşetmek için bahane olarak kullanıldığını söyledi.

Chen, konuya ilişkin bir basın sorusunu yanıtlarken, Japonya'nın Çin'e yönelik asılsız suçlamalarının "'hırsızın hırsız var diye bağırması'"nın tipik bir örneği olduğunu belirterek, resmi belgeden son derece rahatsız olduklarını ve buna kesinlikle karşı çıktıklarını ifade etti.

Japonya Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı, "2026 Japonya'nın Savunması" başlıklı resmi raporda, Çin'in askeri faaliyetleri, Japonya'nın "şimdiye kadar karşı karşıya kaldığı en büyük stratejik zorluk" olarak nitelendiriliyor. Raporda ayrıca Çin'in Taiwan bölgesi çevresindeki askeri faaliyetleri eleştirilirken, bölgesel güvenlik ortamının giderek daha ciddi hale geldiği öne sürülüyor.

Chen, raporun "asılsız söylemlerle dolu" olduğunu belirterek, Japonya'nın güvenlik endişelerini uzun süredir ordusuna yönelik kısıtlamaları kaldırmak için bahane olarak kullandığını söyledi.

Chen, Japon yönetiminin ülkenin üç temel güvenlik belgesinin revizyonunu hızlandırdığını, savunma harcamalarını sürekli artırdığını, uzun menzilli saldırı kabiliyetlerini genişlettiğini ve askeri genişlemeyi devlet kurumlarına, sanayiye ve kamuoyuna entegre etmeye çalıştığını ifade etti.

Chen, Japonya'daki "yeni militarizmin", 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası düzene karşı ciddi bir meydan okuma oluşturduğu ve bölgesel barış ve istikrara yönelik gerçek bir tehdit haline geldiği uyarısında bulundu.

Chen ayrıca Taiwan meselesinin Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğünü ilgilendirdiğini ve Çin-Japonya ilişkilerinin siyasi temelini oluşturduğunu yineledi.

Chen, "Japonya'yı saldırganlık geçmişi üzerinde ciddiyetle düşünmeye, Çin'in içişlerine müdahale etmeye son vermeye, Japon halkını ve uluslararası toplumu yanıltmaktan vazgeçmeye ve yeniden silahlanma yönündeki yanlış yolda daha fazla ilerlemekten kaçınmaya çağırıyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Politika, Japonya, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Japonya'ya Tepki: Asılsız Suçlamalar - Son Dakika

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