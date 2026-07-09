Çin'den Kentsel İstihdam Hedefi - Son Dakika
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Çin'den Kentsel İstihdam Hedefi

Çin\'den Kentsel İstihdam Hedefi
09.07.2026 10:15
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Çin, işsizlik oranını %5,5'in altında tutarak kentsel istihdamı artırmayı hedefliyor.

BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin, önümüzdeki 5 yıl içinde "önemli miktarda" kentsel istihdam yaratmayı ve ankete dayalı kentsel işsizlik oranını yüzde 5,5'in altında tutmayı hedefliyor.

İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından perşembe günü yayımlanan 15. Beş Yıllık Plan (2026-2030) İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Kalkınma Planı'na göre, temel yaşlılık sigortasının kapsama oranının yüzde 95'in üzerinde tutulması öngörülüyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Kentsel İstihdam Hedefi - Son Dakika

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