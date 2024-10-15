Çin'den Kore Yarımadası'ndaki Gerilim Uyarısı

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BEİJİNG, 15 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Kore Yarımadası'nda gerilimin daha fazla tırmanmasının acilen önlenmesi gerektiğini söyledi.

Mao, söz konusu açıklamayı Salı günkü olağan basın toplantısında Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye ait sınır trafiği altyapısının bir bölümüne zarar verdiğine yönelik haberler konusunda yorumunun sorulması üzerine yaptı.

Sözcü, Kore Yarımadası'na yakın komşu olan Çin'in, yarımadadaki durumu ve Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki gelişmeleri yakından izlediğini belirtti.

Mao, artan gerilimin çeşitli tarafların ortak çıkarına olmadığını ve gerilimin daha fazla tırmanmasının önlenmesinin en acil öncelik olduğunu vurguladı.

Kore Yarımadası'nda barış ve istikrarı korumaya kararlı olduklarını kaydeden sözcü, yarımadadaki soruna siyasi çözüm bulunmasını teşvik yönündeki tutumlarının değişmediğini söyledi.

Mao, tüm tarafların bu hedefe ulaşmak üzere birlikte çalışması temennisini dile getirdi.