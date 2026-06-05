Çin'den OECD'ye Sübvansiyon Tepkisi - Son Dakika
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Çin'den OECD'ye Sübvansiyon Tepkisi

Çin\'den OECD\'ye Sübvansiyon Tepkisi
05.06.2026 15:08
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Çin, OECD raporunu önyargılı buldu, sübvansiyon politikalarının uluslararası kurallara uygun olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) kısa süre önce yayımladığı Çin'in endüstriyel sübvansiyonlarına ilişkin raporda kavramların özenli şekilde tanımlanmadığını ve önyargılı örneklere ve tek taraflı ve gelişigüzel çıkarımlara yer verildiğini söyledi.

Sözcü perşembe günkü basın toplantısında, Çin'in endüstriyel sübvansiyon politikalarının, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarıyla tam olarak uyumlu olduğunu ve şeffaflık yükümlülüklerini karşıladığını ifade etti.

Sözcü, "Sübvansiyonlar, OECD üyeleri de dahil olmak üzere çeşitli ekonomiler tarafından yaygın şekilde kullanılan bir politika aracıdır. Çin, endüstriyel sübvansiyonlara ilişkin uluslararası kurallara yönelik tartışmalara aktif şekilde katılmaya hazırdır" dedi.

Raporda ortak ölçüm standartları ve istatistiksel yöntemlerin bulunmadığını, ayrıca DTÖ gibi çok taraflı platformlarda varılan mutabakatlardan uzaklaşıldığını belirten sözcü, Çinli şirketlerin küresel pazar payındaki artışın yalnızca devlet sübvansiyonlarına bağlandığını ifade etti.

Sözcü, buna karşın ölçek ekonomisi, üretim verimliliği ve teknolojik ilerleme gibi şirketlerin gerçek rekabet avantajlarının tamamen göz ardı edildiğini söyledi.

Sözcü, OECD'ye araştırmalarını objektif ve tarafsız şekilde yürütme, ilgili tarafların görüşlerini geniş kapsamlı biçimde dikkate alma ve kapsamlı, doğru ve güvenilir veri ile bilgilerden yararlanma çağrısında bulundu.

Ayrıca endüstriyel gelişim koşulları ile politika uygulamalarının doğru şekilde yansıtılması ve araştırma raporlarının OECD'nin güvenilirliğini zedeleyecek biçimde siyasallaştırılmasından veya araçsallaştırılmasından kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den OECD'ye Sübvansiyon Tepkisi - Son Dakika

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