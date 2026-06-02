Çin’den Yeşil Dönüşüm Hedefleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin’den Yeşil Dönüşüm Hedefleri

Çin’den Yeşil Dönüşüm Hedefleri
02.06.2026 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, 2026-2030 için GSYİH başına emisyonları %17 azaltma hedefine yönelik adımlar atıyor.

BEİJİNG, 2 Haziran (Xinhua) -- "15. Beş Yıllık Plan (2026-2030)" taslağında GSYİH birimi başına karbondioksit emisyonlarını yüzde 17 azaltma hedefi belirleyen Çin hükümeti, bu yılki hükümet çalışma raporunda da kapsamlı yeşil dönüşümün hızlandırılmasına yönelik net adımlar attı.

Karbon emisyonlarının toplam miktarı ve yoğunluğu üzerinde "çift kontrol" sistemine tam geçişten yeşil sanayilerin dönüşümünün teşvik edilmesine kadar uzanan bu süreçte, yeşil ve düşük karbonlu dönüşüm yüksek kaliteli kalkınmanın yeni itici gücü haline geliyor.

Yıllardır süren teknolojik yenilik ve yatırımların etkisiyle yeşil enerji sektöründe küresel bir lider konumuna gelen Çin için yeşil enerji, ülkenin yeşil ve düşük karbonlu dönüşümünde giderek daha kritik bir rol oynuyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, Dünya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin’den Yeşil Dönüşüm Hedefleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran’da yola çıkıyor Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran'da yola çıkıyor
İran sınırında erkek cesedi bulundu İran sınırında erkek cesedi bulundu
İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı
Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
TBMM’den Özgür Özel’in grup toplantısına onay TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay
Batman Petrolspor’dan iddialı transfer Batman Petrolspor'dan iddialı transfer
Avrupa’nın en büyük savunma ve güvenlik fuarının kapıları İsrail’e kapandı Avrupa'nın en büyük savunma ve güvenlik fuarının kapıları İsrail'e kapandı

15:31
A Milli Takım ABD’ye gitti Herkes aynı detaya takıldı
A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı
15:25
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
14:51
Selahattin Demirtaş’ın son hali
Selahattin Demirtaş'ın son hali
14:26
16 yıl sonra bir ilk CHP Grup Toplantısı’na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
14:23
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
13:37
Kılıçdaroğlu mu Özel mi DEM Parti, CHP’deki krizle ilgili tavrını belli etti
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? DEM Parti, CHP'deki krizle ilgili tavrını belli etti
13:35
CHP’nin grup toplantısı başladı Özgür Özel partililere hitap ediyor
CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 15:49:04. #7.12#
SON DAKİKA: Çin’den Yeşil Dönüşüm Hedefleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.