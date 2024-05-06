Çin Devlet Başkanı Xi, Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika
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Çin Devlet Başkanı Xi, Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Gazze'de kapsamlı ve sürdürülebilir bir ateşkesin derhal gerçekleştirilmesi çağrısında bulundu. Xi, ayrıca Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üye olmasının desteklenmesi, Filistin ulusunun meşru haklarının iadesinin desteklenmesi, iki devletli çözümün yeniden başlatılması ve Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanması çağrısında bulundu.

06.05.2024 23:43
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- Çin Devlet Başkanı Xi: " Gazze'de kapsamlı ve sürdürülebilir bir ateşkesin derhal gerçekleştirilmesi çağrısında bulunuyoruz"

PARİS - Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Gazze'de kapsamlı ve sürdürülebilir bir ateşkesin derhal gerçekleştirilmesi çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Avrupa turunun ilk durağı Fransa'da temaslarına devam eden Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ortak basın toplantısı düzenledi. Xi, yaptığı konuşmada, "Gazze'de kapsamlı ve sürdürülebilir bir ateşkesin derhal gerçekleştirilmesi, Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üye olmasının desteklenmesi, Filistin ulusunun meşru haklarının iadesinin desteklenmesi, iki devletli çözümün yeniden başlatılması ve Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanması çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail ve Filistin arasında uzun süredir devam eden çatışmanın bir insanlık sınavı olduğunu vurgulayan Xi, uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Çin'in Ukrayna konusundaki tutumunu yineleyen Xi, Çin'in aktif bir şekilde barışı desteklediğini belirtti. Çin'in Ukrayna krizini "yeni bir Soğuk Savaş" başlatmak için kullanan taraflara karşı olduğunu da sözlerine ekledi.

Xi, ziyareti kapsamında Fransa ile tarım, finans, havacılık, nükleer enerji ve kültürel alanlar olmak üzere 18 işbirliği anlaşması imzalandığını aktardı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Çin Devlet Başkanı Xi, Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika

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