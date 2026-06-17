Çin Dışişleri Bakanı\'ndan Yeni Dışa Açılım Vurgusu

BEİJİNG, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, içinde bulunduğumuz yılın, 15. Beş Yıllık Plan döneminin (2026-2030) başlangıcı olduğunu belirterek, yüksek standartlı dışa açılımı daha da genişleteceklerini ve kalkınma fırsatlarını tüm dünya ülkeleriyle paylaşacaklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de "Daha Eşit ve Adil Küresel Yönetişim: Çin'in İlke, Öneri ve Eylemleri" başlıklı resmi rapora ilişkin düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Çin'in 2026 Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı'na ev sahipliği yapacağını hatırlatan Wang, hem Asya-Pasifik bölgesinde hem de tüm dünyada barış ve kalkınmaya yeni enerji katmak üzere bir Asya-Pasifik topluluğunun inşasını teşvik etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.