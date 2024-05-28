Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Yemenli mevkidaşı Şai Muhsin Zindani ile görüş alışverişinde bulundu - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Yemenli mevkidaşı Şai Muhsin Zindani ile görüş alışverişinde bulundu

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Yemenli mevkidaşı Şai Muhsin Zindani ile görüş alışverişinde bulundu

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Yemenli mevkidaşı Şai Muhsin Zindani ile Kızıldeniz'de İran destekli Husiler ile ABD ve İngiltere öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki çatışmaların yarattığı gerilime dair görüş alışverişinde bulundu. Vang, Kızıldeniz'deki gerilimin Gazze'deki krizin yayılma etkisi olduğunu belirtirken, Zindani ise Çin'den Yemen'in ulusal uzlaşmasında daha büyük rol oynamasını beklediklerini ifade etti.

28.05.2024 19:55
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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Yemenli mevkidaşı Şai Muhsin Zindani ile Kızıldeniz'de İran destekli Husiler ile ABD ve İngiltere öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki çatışmaların yarattığı gerilime dair görüş alışverişinde bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Vang, Pekin'de düzenlenecek Çin-Arap İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı için ülkesini ziyaret eden Zindani ile bir araya geldi.

Kızıldeniz'deki gerilimin, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan krizin "yayılma etkisi" olduğuna dikkati çeken Vang, Gazze'deki çatışmalara son vererek daha geniş çaplı insani krizin önlemesinin öncelik olduğunu ifade etti.

Vang, ilgili tarafları sivil gemileri tacize son vererek Kızıldeniz su yolunun güvenliğini sağlama çağrısında bulundu.

Filistin sorununda uluslararası toplumun iki devletli çözümün uygulanması çabalarına destek vermesi gerektiğini vurgulayan Vang, tüm tarafların siyasi çözüme bağlı kalmasını ve Birleşmiş Milletler ile bölge ülkelerinin arabuluculuk girişimlerine yanıt vermesini umduklarını dile getirdi.

Zindani, Çin'den Yemen'in ulusal uzlaşmasında daha büyük rol oynama çağrısı yaptı

Çin'in açıklamasına göre, Zindani de Çin'den Kızıldeniz'de gerilimin düşürülmesinde ve Yemen'in ulusal uzlaşma ve yeniden inşasından daha büyük rol oynamasını beklediklerini belirtti.

Yemen'in bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteği için Çin'e teşekkür eden Zindani, herhangi bir siyasi koşul öne sürmeden ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmasını takdir etti.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA

Yemen, Gazze, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Yemenli mevkidaşı Şai Muhsin Zindani ile görüş alışverişinde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Yemenli mevkidaşı Şai Muhsin Zindani ile görüş alışverişinde bulundu - Son Dakika
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